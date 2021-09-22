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22 сентября, 2021
 
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"Он был бесконечно забавным на экране и в жизни". Умер звезда сериала "Секс и город" Вилли Гарсон

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У Вилли Гарсона остался приемный сын Нейтан
У Вилли Гарсона остался приемный сын Нейтан
Фото: ЕРА

Американский актер Вилли Гарсон, исполнивший роль друга-гомосексуала Кэрри Брэдшоу, (которую сыграла американская актриса Сара Джессика Паркер) в сериале "Секс и город", скончался на 58-м году жизни. О смерти актера в Instagram 22 сентября сообщил его сын Нейтан Гарсон.

"Я так сильно люблю тебя, папа. Покойся с миром, и я так рад, что ты поделился со мной всеми своими приключениями и смог так многого добиться. Я так горжусь тобой", – написал он.

Американская актриса Синтия Никсон, сыгравшая в сериале одну из главных ролей, прокомментировала смерть коллеги на своей странице в Instagram.

"Очень грустно, что мы потеряли Вилли Гарсона. Мы все его любили и обожали с ним работать. Он был бесконечно забавным на экране и в реальной жизни. Он был источником света, дружбы и знаний шоу-бизнеса. Он всегда был непревзойденным профессионалом. Нейтан, я надеюсь, ты знаешь, как сильно он любил тебя и как гордился тем, что был твоим отцом", – написала актриса.

Издание TMZ сообщает, что, по словам друзей, Гарсон боролся с онкозаболеванием, но близкие актера не называют причину смерти. В публикации отмечается, что он летом 2021 года принимал участие в съемках продолжения сериала "Секс в большом городе".

Контекст:

Гарсон снялся в более чем 50 фильмах, но прославился благодаря ролям Стэнфорда Блэтча в сериале "Секс и город" и Моззи в сериале "Белый воротничок". Гарсон также появился в эпизодических ролях в сериалах "Твин Пикс", "Друзья", "Секретные материалы".

Нейтан (2001) – приемный сын Гарсона. На момент усыновления ребенку было семь лет.

Теги: смерть, актер, Вилли Гарсон
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