"Он был бесконечно забавным на экране и в жизни". Умер звезда сериала "Секс и город" Вилли Гарсон

"Я так сильно люблю тебя, папа. Покойся с миром, и я так рад, что ты поделился со мной всеми своими приключениями и смог так многого добиться. Я так горжусь тобой", – написал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Nathen Garson (@nathen_garson)

Американская актриса Синтия Никсон, сыгравшая в сериале одну из главных ролей, прокомментировала смерть коллеги на своей странице в Instagram.

"Очень грустно, что мы потеряли Вилли Гарсона. Мы все его любили и обожали с ним работать. Он был бесконечно забавным на экране и в реальной жизни. Он был источником света, дружбы и знаний шоу-бизнеса. Он всегда был непревзойденным профессионалом. Нейтан, я надеюсь, ты знаешь, как сильно он любил тебя и как гордился тем, что был твоим отцом", – написала актриса.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Cynthia Nixon (@cynthiaenixon)

Издание TMZ сообщает, что, по словам друзей, Гарсон боролся с онкозаболеванием, но близкие актера не называют причину смерти. В публикации отмечается, что он летом 2021 года принимал участие в съемках продолжения сериала "Секс в большом городе".