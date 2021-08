65-летняя звезда сериала "Секс и город" Кэтролл в рваных джинсах задула свечи на торте. Видео

В свой день рождения актриса была одета в рваные джинсы и синюю блузку. На плечи она накинула шаль такого же оттенка.

"Загадываю желание", – подписала она ролик.

Контекст:

Кэтролл родилась в 1956 году в Великобритании. Она наиболее известна по роли Саманты Джонс в телесериале "Секс в большом городе" (1998–2004). По сюжету четыре жительницы Нью-Йорка, которым уже за 30, пытаются устроить личную жизнь.

В январе 2021 года стало известно, что сервис HBO готовится к съемкам продолжение сериала под названием And just like that... Во второй части сериала показана жизнь главных героинь спустя 20 лет. Съемки прошли без участия Кэтролл. Причину своего отсутствия в продолжении сериала Кэтролл не комментирует.