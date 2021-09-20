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20 сентября, 2021
 
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Появился первый тизер продолжения "Секса в большом городе". Видео

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Продолжение сериала "Секс в большом городе" будет состоять из 10 эпизодов
Продолжение сериала "Секс в большом городе" будет состоять из 10 эпизодов
Фото: justlikethatmax / Instagram

20 сентября на YouTube-канале американского интернет-сервиса HBO Max размещен первый тизер продолжения американского сериала "Секс в большом городе" под названием And Just Like That.

В тизере показаны моменты воссоединения главных героинь сериала Кэрри Брэдшоу (Сары Джессики Паркер), Миранды Хоббс (Синтии Никсон) и Шарлотты Йорк (Кристен Дэвис), а также сцена с участием Брэдшоу и мистера Бига (Криса Нота) – пара запечатлена на кухне в объятиях друг друга.

Дата выхода нового сезона пока не называется.

Также в ролике показаны фрагменты из фильмов "Миротворец", "Отряд самоубийц" и "Матрица 4". Отдельно тизер сериала опубликован на его странице в Instagram.

ВИДЕО
Видео: HBO Max / YouTube
Контекст:

Премьера сериала "Секс в большом городе" состоялась в 1998 году на канале HBO. Последняя серия была показана в 2004 году. После завершения сериала по мотивам были сняты два полнометражных фильма.

По сюжету четыре жительницы Нью-Йорка, которым уже за 30, пытаются устроить личную жизнь. Сценарий сериала был написан по мотивам книги американской писательницы Кэндес Бушнелл "Секс и город".

В январе 2021 года стало известно, что сервис HBO готовится к съемкам продолжение сериала под названием And Just Like ThatВо второй части сериала будет показана жизнь главных героинь спустя 20 лет. Сериал будет состоять из 10 эпизодов.

Теги: кино, видео, сериал, Сара Джессика Паркер, тизер
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