  Появился первый тизер продолжения "Секса в большом городе". Видео

В тизере показаны моменты воссоединения главных героинь сериала Кэрри Брэдшоу (Сары Джессики Паркер), Миранды Хоббс (Синтии Никсон) и Шарлотты Йорк (Кристен Дэвис), а также сцена с участием Брэдшоу и мистера Бига (Криса Нота) – пара запечатлена на кухне в объятиях друг друга.
Дата выхода нового сезона пока не называется.
Также в ролике показаны фрагменты из фильмов "Миротворец", "Отряд самоубийц" и "Матрица 4". Отдельно тизер сериала опубликован на его странице в Instagram.
Премьера сериала "Секс в большом городе" состоялась в 1998 году на канале HBO. Последняя серия была показана в 2004 году. После завершения сериала по мотивам были сняты два полнометражных фильма.
По сюжету четыре жительницы Нью-Йорка, которым уже за 30, пытаются устроить личную жизнь. Сценарий сериала был написан по мотивам книги американской писательницы Кэндес Бушнелл "Секс и город".
В январе 2021 года стало известно, что сервис HBO готовится к съемкам продолжение сериала под названием And Just Like That. Во второй части сериала будет показана жизнь главных героинь спустя 20 лет. Сериал будет состоять из 10 эпизодов.