  Появился первый тизер продолжения "Секса в большом городе". Видео

Продолжение сериала "Секс в большом городе" будет состоять из 10 эпизодов Фото: justlikethatmax / Instagram

В тизере показаны моменты воссоединения главных героинь сериала Кэрри Брэдшоу (Сары Джессики Паркер), Миранды Хоббс (Синтии Никсон) и Шарлотты Йорк (Кристен Дэвис), а также сцена с участием Брэдшоу и мистера Бига (Криса Нота) – пара запечатлена на кухне в объятиях друг друга.

Дата выхода нового сезона пока не называется.

Также в ролике показаны фрагменты из фильмов "Миротворец", "Отряд самоубийц" и "Матрица 4". Отдельно тизер сериала опубликован на его странице в Instagram.

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Видео: HBO Max / YouTube