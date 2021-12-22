"У тебя красивые буфера", "Ходячий секс". Цибульская засветила пышную грудь в декольте

Цибульская попросила подписчиков ответить, в каком образе она нравится им больше Фото: cybulskaya / Instagram

На третьем и четвертом фото 36-летняя Цибульская запечатлена в синем платье в пол с разрезом на левой ноге.

В подписи к публикации певица попросила подписчиков ответить, в каком образе она нравится им больше – в костюме или в платье.

"У тебя красивые буфера, покажи вареник", – написал zayichenkooleg.

"В черном – ходячий секс", – отметила пользователь komyakova1988.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Оля Цибульська (@cybulskaya)