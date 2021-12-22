"У тебя красивые буфера", "Ходячий секс". Цибульская засветила пышную грудь в декольте

На третьем и четвертом фото 36-летняя Цибульская запечатлена в синем платье в пол с разрезом на левой ноге.
В подписи к публикации певица попросила подписчиков ответить, в каком образе она нравится им больше – в костюме или в платье.
"У тебя красивые буфера, покажи вареник", – написал zayichenkooleg.
"В черном – ходячий секс", – отметила пользователь komyakova1988.
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Ольга Цибульская родилась в 1985 году в Ровенской области. В 2007 году в составе дуэта стала победительницей шоу "Фабрика звезд" на "Новом канале". Сольную карьеру артистка начала в 2009 году. В октябре 2020 года певица презентовала первый альбом "По барабану", посвятив его своему 35-летию. Наиболее известные песни из репертуара Цибульской – "Сукня біла", "Сонечко", "Чекаю. Цьом", "Киця".