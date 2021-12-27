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27 декабря, 2021
 
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Цибульская высказалась о скандале с участием Криса Нота, которого обвиняют в изнасилованиях. Ранее он назвал певицу "крошкой"

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Цибульская: Когда возвращается сумасшедший успех и узнаваемость, то всплывают и старые друзья, и старые враги
Цибульская: Когда возвращается сумасшедший успех и узнаваемость, то всплывают и старые друзья, и старые враги
Фото: cybulskaya / Instagram

Украинская певица Ольга Цибульская 26 декабря в эфире передачи "Світське життя" на "1+1" прокомментировала скандал, связанный с обвинениями звезды сериала "Секс в большом городе" Криса Нота в сексуальных домогательствах и изнасилованиях со стороны нескольких женщин. Ранее певица получила от актера персональное поздравление с 36-летием.

"Когда возвращается сумасшедший успех и узнаваемость, то всплывают и старые друзья, и старые враги. Не знаю, свечку не держала, не знаю, была ли в его жизни та страшная история с женщинами – увидим, жизнь покажет. 17 лет не было сериала, как только он вернулся на экраны, начались разные сплетни", – заявила Цибульская.

ВИДЕО
Видео: Світське життя / YouTube
Контекст:

14 декабря, за несколько дней до скандала певица похвасталась, что получила от актера видеопоздравление с днем рождения – в ролике Нот представился именем своего героя из сериала и назвал певицу "крошкой", а также "самой большой звездой в Украине".

16 декабря, спустя почти неделю после премьеры продолжения сериала "Секс в большом городе", американское издание The Hollywood Reporter опубликовало заявления двух женщин, которые обвинили Нота в изнасилованиях

Вскоре после этого с обвинениями в изнасиловании в адрес Нота выступила еще одна женщина, сообщившая изданию Daily Beast, что актер применил к ней сексуальное насилие в 2010 году в нью-йоркском ресторане, где она в 18-летнем возрасте работала хостес. Также с обвинениями в адрес актера выступила певица Глория Оллред – она заявила, что Нот домогался ее в 2002 году.

Теги: скандал, Ольга Цибульская, Крис Нот
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