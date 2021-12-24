"Угрожал разрушить карьеру". Еще одна женщина обвинила звезду сериала "Секс в большом городе" Нота в сексуальном насилии

Нот прославился после участия в сериале "Секс в большом городе" Фото: ЕРА (архив 2008 года)

По словам артистки, она познакомилась с Нотом в 1998 году в Нью-Йорке, а спустя четыре года после знакомства актер предложил подвезти ее домой после того, как они провели время в ресторане.

Джентиле отметила, что актер с ее разрешения поднялся с ней в квартиру и начал домогаться. После того, как она его оттолкнула, он "очень рассердился и ушел", а на следующее утро стал угрожать, что в случае огласки разрушит певице карьеру.

Представители актера пока что не комментировали ее заявление.