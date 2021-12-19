"Потрясенная" жена Криса Нота, которого обвинили в изнасилованиях, хочет провести Рождество отдельно

"Тара была потрясена, когда узнала о неверности мужа. В любом случае он виноват в этом. Она сейчас в Лос-Анджелесе и очень расстроена. У нее не все хорошо. Они планировали провести Рождество вместе, но теперь это остается под вопросом", – цитирует издание инсайдера.

Контекст:

Крис Нот и Тара Уилсон познакомились в 2001 году. Тогда Уилсон работала барменом в The Cutting Room – заведении, которое принадлежит Ноту в Нью-Йорке. Они поженились в 2012 году. У супругов есть два сына — Орион (2008) и Китс (2020).

16 декабря звезду американского сериала "Секс в большом городе", 67-летнего американского актера Криса Нота две женщины обвинили в изнасилованиях.