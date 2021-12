Звезду "Секса в большом городе", 67-летнего Криса Нота обвинили в изнасилованиях

В публикации отмечается, что женщины обратились в редакцию с разницей в несколько месяцев и рассказали о том, что были изнасилованы актером. Авторы публикации не называют их настоящих имен, но отмечают, что одна из них была изнасилована Нотом в 2004 году в Лос-Анджелесе, а вторая – в 2015-м в Нью-Йорке.

Оба случая произошли в доме актера, куда он якобы пригласил каждую из девушек. Заявительницы отметили, что располагают записями телефонных звонков от Нота, а их слова могут подтвердить близкие.

В статье говорится, что предать огласке случившееся несколько лет назад их вынудила реклама продолжения сериала "Секс в большом городе" с участием Нота – он играет роль возлюбленного главной героини сериала Кэрри Брэдшоу в исполнении актрисы Сары Джессики Паркер.

Сам актер называет эти обвинения ложными, а все встречи – согласованными.

Контекст:

Премьера сериала "Секс в большом городе" состоялась в 1998 году на канале HBO. Последняя серия была показана в 2004 году. После завершения сериала по его мотивам были сняты два полнометражных фильма.

По сюжету четыре жительницы Нью-Йорка, которым уже за 30, пытаются устроить свою личную жизнь. Сценарий сериала был написан по мотивам книги американской писательницы Кэндес Бушнелл "Секс и город".

9 декабря на стриминговой платформе HBO Max состоялась премьера первой серии продолжения американского сериала "Секс в большом городе" под названием And Just Like That. Герой Нота, Мистер Биг умер в первой серии от сердечного приступа после занятия на велотренажере. Новый сериал состоит из 10 эпизодов.