Звезду "Секса в большом городе", 67-летнего Криса Нота обвинили в изнасилованиях

В публикации отмечается, что женщины обратились в редакцию с разницей в несколько месяцев и рассказали о том, что были изнасилованы актером. Авторы публикации не называют их настоящих имен, но отмечают, что одна из них была изнасилована Нотом в 2004 году в Лос-Анджелесе, а вторая – в 2015-м в Нью-Йорке.

Оба случая произошли в доме актера, куда он якобы пригласил каждую из девушек. Заявительницы отметили, что располагают записями телефонных звонков от Нота, а их слова могут подтвердить близкие.

В статье говорится, что предать огласке случившееся несколько лет назад их вынудила реклама продолжения сериала "Секс в большом городе" с участием Нота – он играет роль возлюбленного главной героини сериала Кэрри Брэдшоу в исполнении актрисы Сары Джессики Паркер.

Сам актер называет эти обвинения ложными, а все встречи – согласованными.