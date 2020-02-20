Звезда "Секса и города" Нот стал отцом во второй раз

65-летний американский актер Крис Нот стал отцом во второй раз. Об этом он сообщил в Instagram.
"К нам спустился с небес второй сын Китс!" – написал он.
Нот добавил также цитату английского поэта Джона Китса.
"Прекрасное пленяет навсегда", – отметил актер.
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Down from the heavens comes our second son- Keats! “ A thing of beauty is a joy forever”
У Криса Нота и его супруги, 37-летней актрисы Тары Уилсон, есть сарший сын Орион Кристофер, родившийся в 2008 году.
Одна из наиболее известных ролей Нота – Джон, он же Мистер Биг (или Супермен) из сериала "Секс в большом городе".