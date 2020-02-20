Звезда "Секса и города" Нот стал отцом во второй раз

У американского актера Криса Нота родился второй сын.

Нот: К нам спустился с небес второй сын Китс! Фото: chrisnothofficial / Instagram

65-летний американский актер Крис Нот стал отцом во второй раз. Об этом он сообщил в Instagram.

"К нам спустился с небес второй сын Китс!" – написал он.

Нот добавил также цитату английского поэта Джона Китса.

"Прекрасное пленяет навсегда", – отметил актер.

У Криса Нота и его супруги, 37-летней актрисы Тары Уилсон, есть сарший сын Орион Кристофер, родившийся в 2008 году.

Одна из наиболее известных ролей Нота – Джон, он же Мистер Биг (или Супермен) из сериала "Секс в большом городе".