Главные героини сериала "Секс в большом городе" отреагировали на скандал вокруг Криса Нота, обвиняемого в изнасилованиях

"Мы глубоко опечалены обвинениями в адрес Криса Нота. Мы поддерживаем женщин, которые выступили и поделились своим болезненным опытом. Мы знаем, что это было очень трудно сделать, и мы благодарим их за это", – говорится в сообщении.





Контекст:

16 декабря, спустя почти неделю после премьеры продолжения сериала "Секс в большом городе", американское издание The Hollywood Reporter опубликовало заявления двух женщин, которые обвинили Нота в изнасилованиях.

Сам актер назвал эти обвинения ложными, а все встречи – согласованными. В свою очередь заявительницы утверждают, что располагают доказательствами.

Вскоре после этого с обвинениями в изнасиловании в адрес Нота выступила еще одна женщина, сообщившая изданию Daily Beast, что актер применил к ней сексуальное насилие в 2010 году в нью-йоркском ресторане, где она в 18-летнем возрасте работала хостес.

Американские СМИ писали, что после этих заявлений жена Нота, актриса Тара Уилсон не захотела проводить с ним рождественские праздники.