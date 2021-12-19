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19 декабря, 2021
 
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Сара Джессика Паркер призналась, какой секрет хранила во время продолжения съемок "Секса в большом городе"

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Паркер: Еще до начала съемок я знала, что Вилли Гарсон болен
Паркер: Еще до начала съемок я знала, что Вилли Гарсон болен
Фото: sarahjessicaparker / Instagram

Американская актриса Сара Джессика Паркер 16 декабря в интервью американскому изданию Vulture рассказала, что знала о диагнозе американского актера Вилли Гарсона, который исполнял роль Стэнфорда Блэтча в телесериале "Секс в большом городе", и умер в период, когда снимали его продолжение.

"Еще до начала съемок я знала, что Вилли болен. Он попросил меня держать это в тайне, и я выполнила его просьбу. Было страшно услышать, что ему поставили этот ужасный диагноз. И я ни с кем не могла поделиться", – цитирует актрису издание.

Также в публикации отмечается, что во время съемок продолжения телесериала "Секс в большом городе" всем актерам и членам съемочной команды были сделаны прививки от коронавируса, но Паркер пришлось взять на себя ответственность и следить за здоровьем Гарсона, так как часто их окружали люди из массовки.

Контекст:

8 декабря 2021 года вышло продолжение телесериала "Секс в большом городе", в котором показана жизнь главных героинь спустя 20 лет. Сериал состоит из 10 эпизодов.

Вилли Гарсон умер 21 октября в возрасте 57 лет от рака поджелудочной железы.

Сара Джессика Паркер известна ролью Кэрри Брэдшоу в телесериале "Секс в большом городе".

Теги: здоровье, сериал, актер, Сара Джессика Паркер, актриса, интервью, Вилли Гарсон, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, диагноз, прививки
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