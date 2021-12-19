Сара Джессика Паркер призналась, какой секрет хранила во время продолжения съемок "Секса в большом городе"

Паркер: Еще до начала съемок я знала, что Вилли Гарсон болен Фото: sarahjessicaparker / Instagram

"Еще до начала съемок я знала, что Вилли болен. Он попросил меня держать это в тайне, и я выполнила его просьбу. Было страшно услышать, что ему поставили этот ужасный диагноз. И я ни с кем не могла поделиться", – цитирует актрису издание.

Также в публикации отмечается, что во время съемок продолжения телесериала "Секс в большом городе" всем актерам и членам съемочной команды были сделаны прививки от коронавируса, но Паркер пришлось взять на себя ответственность и следить за здоровьем Гарсона, так как часто их окружали люди из массовки.