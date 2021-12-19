Сара Джессика Паркер призналась, какой секрет хранила во время продолжения съемок "Секса в большом городе"

"Еще до начала съемок я знала, что Вилли болен. Он попросил меня держать это в тайне, и я выполнила его просьбу. Было страшно услышать, что ему поставили этот ужасный диагноз. И я ни с кем не могла поделиться", – цитирует актрису издание.
Также в публикации отмечается, что во время съемок продолжения телесериала "Секс в большом городе" всем актерам и членам съемочной команды были сделаны прививки от коронавируса, но Паркер пришлось взять на себя ответственность и следить за здоровьем Гарсона, так как часто их окружали люди из массовки.
8 декабря 2021 года вышло продолжение телесериала "Секс в большом городе", в котором показана жизнь главных героинь спустя 20 лет. Сериал состоит из 10 эпизодов.
Вилли Гарсон умер 21 октября в возрасте 57 лет от рака поджелудочной железы.
Сара Джессика Паркер известна ролью Кэрри Брэдшоу в телесериале "Секс в большом городе".