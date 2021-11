"Я знаю, как выгляжу. У меня нет выбора". Сара Джессика Паркер ответила на критику морщин и седых волос

"Седые волосы, седые волосы, седые волосы. У нее седые волосы? Да, я сижу рядом с Энди Коэном, у него густая седая шевелюра, и он восхитителен. Почему для него это нормально? Я не знаю, что вам сказать, народ! Особенно в социальных сетях. Каждому есть что сказать", – сказала актриса в интервью изданию.

56-летняя Паркер призналась, что постоянно слышит критику в свой адрес, когда пытается отстоять право на естественное старение, и будто бы люди нарочно хотят, чтобы она испытывала боль. При этом актриса отметила, что звезды, улучшающие свою внешность, также подвергаются нападкам.

"У нее слишком много морщин. У нее мало морщин. Я знаю, как выгляжу. У меня нет выбора. Что могу с этим поделать? Остановить старение? Исчезнуть?" – спросила актриса со страниц журнала.

8 ноября она разместила несколько фото в Instagram со съемки для Vogue, в подписи под публикацией артистка сообщила, что "так же, как и ее дочери, в изумлении от того, что оказалась на обложке этого журнала".

Контекст:

Сара Джессика Паркер известна ролью Кэрри Брэдшоу в телесериале "Секс в большом городе". 19 мая 1997 года актриса вышла замуж за коллегу Мэттью Бродерика. В мае 2020 года супруги отмечали 23-ю годовщину совместной жизни.

Пара воспитывает сына Джеймса Уилки (2002) и двух дочерей, Марион Лоретту Элуэлл и Табиту Ходж (2009), рожденных суррогатной матерью.

В январе 2021 года стало известно, что сервис HBO готовится к съемкам продолжение сериала под названием And Just Like That. Во второй части сериала будет показана жизнь главных героинь спустя 20 лет. Сериал будет состоять из 10 эпизодов.