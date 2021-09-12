"Взволнованы возможностями, которые их ждут ". Джессика Паркер опубликовала фотографии детей

Сын Джеймс Уилки и дочери-близняшки сфотографированы со спины.

"Семь дней человек переступает порог колледжа. Остальные двое перешли в седьмой класс. Дом стал другим. Мы другие. Они нуждаются в нас больше. Или гораздо меньше. Многие поймут. Время идет. Уходя, они взволнованы возможностями, которые их ждут впереди", – написала актриса.

"Такой взрослый, и время идет невероятно быстро, если подумать", – прокомментировал mrjoezee.

"Кухонный стол кажется таким большим. Держу тебя за руку, мама! Они взлетают!" – отметила therealaliwentworth.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от SJP (@sarahjessicaparker)