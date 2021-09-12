"Взволнованы возможностями, которые их ждут ". Джессика Паркер опубликовала фотографии детей

Сын Джеймс Уилки и дочери-близняшки сфотографированы со спины.
"Семь дней человек переступает порог колледжа. Остальные двое перешли в седьмой класс. Дом стал другим. Мы другие. Они нуждаются в нас больше. Или гораздо меньше. Многие поймут. Время идет. Уходя, они взволнованы возможностями, которые их ждут впереди", – написала актриса.
"Такой взрослый, и время идет невероятно быстро, если подумать", – прокомментировал mrjoezee.
"Кухонный стол кажется таким большим. Держу тебя за руку, мама! Они взлетают!" – отметила therealaliwentworth.
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Сара Джессика Паркер известна ролью Кэрри Брэдшоу в телесериале "Секс в большом городе". 19 мая 1997 года актриса вышла замуж за коллегу Мэттью Бродерика. В мае 2020 года супруги отмечали 23-ю годовщину совместной жизни.
Пара воспитывает сына Джеймса Уилки (2002) и двоих дочерей, Марион Лоретту Элуэлл и Табиту Ходж (2009), рожденных суррогатной матерью.