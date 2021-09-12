Бульвар Шоубиз
 
12 сентября, 2021
 
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"Взволнованы возможностями, которые их ждут ". Джессика Паркер опубликовала фотографии детей

Джессика Паркер воспитывает сына и двоих дочерей
Джессика Паркер воспитывает сына и двоих дочерей
Фото: sarahjessicaparker/ Instagram

Американская актриса Сара Джессика Паркер разместила 9 сентября в Instagram серию снимков своих детей.

Сын Джеймс Уилки и дочери-близняшки сфотографированы со спины.

"Семь дней человек переступает порог колледжа. Остальные двое перешли в седьмой класс. Дом стал другим. Мы другие. Они нуждаются в нас больше. Или гораздо меньше. Многие поймут.  Время идет. Уходя, они взволнованы возможностями, которые их ждут впереди", – написала актриса.

"Такой взрослый, и время идет невероятно быстро, если подумать", – прокомментировал mrjoezee.

"Кухонный стол кажется таким большим. Держу тебя за руку, мама! Они взлетают!" – отметила therealaliwentworth.

 

Контекст:

Сара Джессика Паркер известна ролью Кэрри Брэдшоу в телесериале "Секс в большом городе". 19 мая 1997 года актриса вышла замуж за коллегу Мэттью Бродерика. В мае 2020 года супруги отмечали 23-ю годовщину совместной жизни.

Пара воспитывает сына Джеймса Уилки (2002) и двоих дочерей, Марион Лоретту Элуэлл и Табиту Ходж (2009), рожденных суррогатной матерью. 

Теги: дети, Сара Джессика Паркер, актриса, дом
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