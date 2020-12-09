"Посмотрите, как выглядят Деми Мур и Джессика Паркер". Фаны 41-летней Джанабаевой заявили, что ей рано думать о старости

Поклонники 41-летней российской певицы Альбины Джанабаевой в ответ на ее заявления об уходящей молодости привели в пример американских актрис Деми Мур и Сару Джессику Паркер.

Джанабаева: Молодость проходит, от нее может не остаться и следа Фото: albinadzhanabaeva / Instagram

Бывшая участница группы "ВИА Гра", а сейчас сольная певица Альбина Джанабаева, которой в апреле исполнился 41 год, в Instagram поделилась мыслями о старости.

"Молодость проходит, от нее может не остаться и следа, важно то, что остается у вас внутри, что вы транслируете миру и чем наполняете себя", – написала она.

"Вам рано об этом думать в 41 год. Посмотрите, как выглядят [американские актрисы] Деми Мур в 58 и Сара Джессика Паркер в 55", – отреагировали на публикацию поклонники.

"Это вы сказали? Альбина, вам рановато об этом", – прокомментировали фолловеры.

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Альбина Джанабаева была солисткой группы "ВИА Гра" с 2004-го по 2013 год. В 2014-м она вышла замуж за Валерия Меладзе. Супруги воспитывают двух сыновей – Константина (2004) и Луку (2014).

Сейчас Джанабаева строит сольную карьеру – в 2019 году она прекратила сотрудничество с продюсером Константином Меладзе.