Названа причина смерти звезды "Секса и города" Вилли Гарсона

Когда именно актеру поставили этот диагноз, издание не уточняет, – летом 2021 года он принимал участие в съемках продолжения сериала "Секс в большом городе", писал таблоид TMZ.

О смерти Вилли Гарсона 22 сентября сообщил его сын Нейтан Гарсон.

Контекст:

Гарсон снялся в более чем 50 фильмах, но прославился благодаря ролям Стэнфорда Блэтча в сериале "Секс и город" и Моззи в сериале "Белый воротничок". Гарсон также появился в эпизодических ролях в сериалах "Твин Пикс", "Друзья", "Секретные материалы".

Нейтан (2001) – приемный сын Гарсона. На момент усыновления ребенку было семь лет.