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24 сентября, 2021
 
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Названа причина смерти звезды "Секса и города" Вилли Гарсона

Гарсон (второй слева) летом этого года снимался в продолжении сериала "Секс и город"
Гарсон (второй слева) летом этого года снимался в продолжении сериала "Секс и город"
Фото: willie.garson / Instagram

Звезда американского сериала "Секс и город" Вилли Гарсон умер от рака поджелудочной железы. Об этом говорится в некрологе, который 23 сентября опубликовало издание New York Times.

Когда именно актеру поставили этот диагноз, издание не уточняет, – летом 2021 года он принимал участие в съемках продолжения сериала "Секс в большом городе", писал таблоид TMZ.

О смерти Вилли Гарсона 22 сентября сообщил его сын Нейтан Гарсон.

Контекст:

Гарсон снялся в более чем 50 фильмах, но прославился благодаря ролям Стэнфорда Блэтча в сериале "Секс и город" и Моззи в сериале "Белый воротничок". Гарсон также появился в эпизодических ролях в сериалах "Твин Пикс", "Друзья", "Секретные материалы".

Нейтан (2001) – приемный сын Гарсона. На момент усыновления ребенку было семь лет.

Теги: смерть, актер, онкология, Вилли Гарсон
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