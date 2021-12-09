Паркер пришла на премьеру продолжения "Секса в большом городе" с мужем, но целовалась там с мистером Бигом

В публикации отмечается, что премьера фильма прошла в Нью-Йорке, в музее современного искусства вечером 8 декабря.

56-летняя Паркер позировала в серо-розовом платье-бюстье с пышной юбкой. Наряд актрисы дополнил серый плащ.

Фото с Паркер, мужем и сыном 9 декабря появились на странице издания в Instagram.

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Также 9 декабря на одной из фан-страниц героини Паркер в сериале – Кэрри Брэдшоу – было опубликовано видео, на котором актрису целует в щеку исполнитель роли мистера Бига, актер Крис Нот.

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Контекст:

Сара Джессика Паркер известна ролью Кэрри Брэдшоу в телесериале "Секс в большом городе". 19 мая 1997 года актриса вышла замуж за коллегу Мэттью Бродерика. В мае 2020 года супруги отмечали 23-ю годовщину совместной жизни.

Пара воспитывает сына Джеймса Уилки (2002) и двух дочерей, Марион Лоретту Элуэлл и Табиту Ходж (2009), рожденных суррогатной матерью.

8 декабря 2021 года вышло продолжение сериала "Секс в большом городе", в котором показана жизнь главных героинь спустя 20 лет. Сериал будет состоять из 10 эпизодов.