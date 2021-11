В Нью-Йорке воссоздали квартиру Кэрри Брэдшоу из "Секса в большом городе". Жилье можно арендовать и потрогать все наряды. Фото

На заглавном фото Паркер позирует на фоне дверного проема.

"Приятно находиться в таком знакомом месте, мы думаем, что вам понравятся напоминания о Кэрри, которые вы найдете повсюду", – написала артистка.

Она подчеркнула, что, сняв эту квартиру, постояльцы смогут рассмотреть вблизи все наряды и вещи ее героини.

На страницы платформы в Instagram отмечается, что квартира Кэрри Брэдшоу будет доступна для аренды уже с 8 ноября. Стоимость аренды не уточняется.

Контекст:

Премьера сериала "Секс в большом городе" состоялась в 1998 году на канале HBO. Последняя серия была показана в 2004 году. После завершения сериала по мотивам были сняты два полнометражных фильма.

По сюжету четыре жительницы Нью-Йорка, которым уже за 30, пытаются устроить личную жизнь. Сценарий сериала был написан по мотивам книги американской писательницы Кэндес Бушнелл "Секс и город".

В январе 2021 года стало известно, что сервис HBO готовится к съемкам продолжение сериала под названием And Just Like That. Во второй части сериала будет показана жизнь главных героинь спустя 20 лет. Сериал будет состоять из 10 эпизодов.