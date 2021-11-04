В Нью-Йорке воссоздали квартиру Кэрри Брэдшоу из "Секса в большом городе". Жилье можно арендовать и потрогать все наряды. Фото

На заглавном фото Паркер позирует на фоне дверного проема.

"Приятно находиться в таком знакомом месте, мы думаем, что вам понравятся напоминания о Кэрри, которые вы найдете повсюду", – написала артистка.

Она подчеркнула, что, сняв эту квартиру, постояльцы смогут рассмотреть вблизи все наряды и вещи ее героини.

На страницы платформы в Instagram отмечается, что квартира Кэрри Брэдшоу будет доступна для аренды уже с 8 ноября. Стоимость аренды не уточняется.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от SJP (@sarahjessicaparker)