Бульвар Шоубиз
 
04 ноября, 2021
 
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В Нью-Йорке воссоздали квартиру Кэрри Брэдшоу из "Секса в большом городе". Жилье можно арендовать и потрогать все наряды. Фото

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Паркер: Приятно находиться в таком знакомом месте
Паркер: Приятно находиться в таком знакомом месте
Фото: airbnb / Instagram

Онлайн-платформа для размещения и поиска краткосрочной аренды частного жилья по всему миру Airbnb воссоздала в Нью-Йорке интерьер квартиры, в которой проживала главная героиня сериала "Секс в большом городе" Кэрри Брэдшоу. Об этом 3 ноября в Instagram сообщила исполнительница этой роли, американская актриса Сара Джессика Паркер, разместив подборку соответствующих снимков.

На заглавном фото Паркер позирует на фоне дверного проема.

"Приятно находиться в таком знакомом месте, мы думаем, что вам понравятся напоминания о Кэрри, которые вы найдете повсюду", – написала артистка.

Она подчеркнула, что, сняв эту квартиру, постояльцы смогут рассмотреть вблизи все наряды и вещи ее героини. 

На страницы платформы в Instagram отмечается, что квартира Кэрри Брэдшоу будет доступна для аренды уже с 8 ноября. Стоимость аренды не уточняется.

Контекст:

Премьера сериала "Секс в большом городе" состоялась в 1998 году на канале HBO. Последняя серия была показана в 2004 году. После завершения сериала по мотивам были сняты два полнометражных фильма.

По сюжету четыре жительницы Нью-Йорка, которым уже за 30, пытаются устроить личную жизнь. Сценарий сериала был написан по мотивам книги американской писательницы Кэндес Бушнелл "Секс и город".

В январе 2021 года стало известно, что сервис HBO готовится к съемкам продолжение сериала под названием And Just Like ThatВо второй части сериала будет показана жизнь главных героинь спустя 20 лет. Сериал будет состоять из 10 эпизодов.

Теги: недвижимость, аренда, Нью-Йорк, Сара Джессика Паркер, мода и красота, актриса
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