  "Она может что-то вытворить, что не налезает на голову". Зибров рассказал, как относится к Цибульской

"У нас пару общих концертов было, вечеринок. Я интересуюсь ее творчеством. Она не похожа ни на кого. Она может что-то вытворить, что не налезает на голову, но ты ей все можешь простить, потому что она – актриса", – заявил он.

ВИДЕО

Контекст:

Ольга Цибульская родилась в 1985 году в Ровенской области. В 2007 году в составе дуэта стала победительницей шоу "Фабрика звезд" на "Новом канале". Сольную карьеру начала в 2009-м.

В октябре 2020 года певица презентовала первый альбом "По барабану", посвятив его своему 35-летию. Наиболее известные песни из репертуара Цибульской – "Сукня біла", "Сонечко", "Чекаю. Цьом", "Киця".

Зибров родился в 1957 году в селе Червоное Винницкой области. В 1981-м окончил оркестровый факультет Киевской консерватории имени Чайковского. В 1993 году Зиброву было присвоено звание заслуженного артиста Украины, а спустя три года – народного.

С 1994 года Зибров является директором и художественным руководителем Театра песни Павла Зиброва.