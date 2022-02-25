"На кой черт мы наделены разумом?" Блогер Марьяна Ро выступила против войны РФ с Украиной

"Прошу вас, не дайте этому ужасу взять власть над нами! Мы все здравомыслящие люди и не хотим жить в таком мире. Разрушены места, где выросли мои родные. Места, что были такими прекрасными в детстве, остались лишь в воспоминаниях. На кой черт мы наделены разумом? Почему нельзя разрешить все с помощью диалогов? Гибнут невинные жители, а вместе с ними и наша вера в мир без войн", – написала в публикации блогер.
"Я в дикой ярости от происходящего. А еще я в дикой ярости от того, что некоторые коллеги только сейчас опомнились. Надо же! Звезд с неба не хватает, какие вы люди. От чего же вы молчали все годы, где вы были?" – отметила Ро в подписи.
Также блогер подчеркнула, что любит наши страны и ей больно наблюдать за происходящим. Свою публикацию она завершила словами: "Нет войне!"
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Около 5.00 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о "специальной военной операции" российских войск в Украине. Он заявил, что ее цель – "демилитаризация и денацификация Украины".
После обращения Путина во многих городах Украины, в том числе в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, начали сообщать о звуках взрывов.
Около 5.00 вооруженные силы Российской Федерации атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. По данным советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, Россия применяет реактивные системы залпового огня "Град".
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.
Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил о введении военного положения по всей стране. Верховная Рада утвердила это решение. Президент призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.
В Украине есть жертвы среди военнослужащих и гражданских. Но враг, как подчеркнул Зеленский, несет серьезные потери. Украинские военные уничтожили сотни единиц бронетехники и тысячи российских оккупантов.