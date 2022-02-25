"На кой черт мы наделены разумом?" Блогер Марьяна Ро выступила против войны РФ с Украиной

Марьяна Ро: Прошу вас, не дайте этому ужасу взять власть над нами! Фото: maryanaro / Instagram

"Прошу вас, не дайте этому ужасу взять власть над нами! Мы все здравомыслящие люди и не хотим жить в таком мире. Разрушены места, где выросли мои родные. Места, что были такими прекрасными в детстве, остались лишь в воспоминаниях. На кой черт мы наделены разумом? Почему нельзя разрешить все с помощью диалогов? Гибнут невинные жители, а вместе с ними и наша вера в мир без войн", – написала в публикации блогер.

"Я в дикой ярости от происходящего. А еще я в дикой ярости от того, что некоторые коллеги только сейчас опомнились. Надо же! Звезд с неба не хватает, какие вы люди. От чего же вы молчали все годы, где вы были?" – отметила Ро в подписи.

Также блогер подчеркнула, что любит наши страны и ей больно наблюдать за происходящим. Свою публикацию она завершила словами: "Нет войне!"