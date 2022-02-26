"Бывают моменты, когда граждане лучше правительства". Зеленский поблагодарил грузин за поддержку Украины

"Невероятный грузинский народ, точно понимающий, что друзей нужно поддерживать! Спасибо каждому в Тбилиси и других городах, где вышли в поддержку Украины и против войны. Действительно, бывают моменты, когда граждане – не правительство, а лучше правительства", – написал Зеленский.

Неймовірний грузинський народ, який точно розуміє, що друзів треба підтримувати! Дякую кожному у Тбілісі та інших містах, де вийшли на підтримку України й проти війни. Справді, бувають моменти, коли громадяни – не уряд, а кращі за уряд. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 25, 2022

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили публично не поддержал санкции против вторгшейся в Украину России, в связи с чем 25 февраля в ряде городов Грузии прошли многочисленные акции протеста. В частности, митингующие держали флаги Грузии и Украины и скандировали: "Украина!"