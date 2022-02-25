В Украине задержаны корректировщики огня и пособник РФ, выдававший себя за иностранного журналиста – СБУ

В СБУ заявили, что делают все, чтобы защитить Украину от врага Фото: ЕРА

"Служба безопасности [...] выявляет диверсантов, агентов спецслужб РФ и приспешников врага, защищает кибер- и информационное пространство, опровергает фейки", – говорится в сообщении.

В числе сделанного в этом направлении СБУ отметила задержание в Киеве "гражданина, представлявшегося иностранным журналистом".

"В то же время ни одного подтверждения этому он предоставить не смог, а при обыске в его телефоне были найдены фотографии размещения позиций украинских войск", – рассказали в ведомстве.

В службе также отчитались о задержании в Харьковской области "четырех корректировщиков огня вражеской артиллерии".

"Идет дальнейшее обнаружение вражеских агентов, которые ставят люминесцентные метки в разных регионах страны. Установлено, что агентура Кремля пользуется программой в смартфонах Premise. Такие факты подтверждены в Стрые и других городах. Поэтому в случае общественного задержания таких лиц просьба проверять их мобильные телефоны и сообщать об этом силовым структурам", – объяснили в СБУ.

Там подчеркнули, что делают все, чтобы защитить Украину от врага.