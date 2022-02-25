Силы реагирования НАТО впервые задействованы в Европе в ответ на вторжение России в Украину

Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс задействовал многонациональные силы, состоящие из сухопутных, воздушных, морских и специальных сил союзников, которые могут быстро развертываться для поддержки Альянса.

Уолтерс назвал это историческим моментом, так как Североатлантический союз впервые применил эти силы высокой готовности для сдерживания и обороны. По его словам, они представляют собой "гибкую силу, которую можно использовать разными способами". Уолтерс подчеркнул, что эти меры сдерживания являются благоразумными и повышают скорость, оперативность и способность Альянса защищать граждан.

Как отмечает CNN, активация сил реагирования не означает, что какие-либо войска США или НАТО войдут в Украину. Силы еще не развернуты, но находятся в состоянии готовности.

The Hill отмечает, что силы реагирования состоят из около 40 тыс. военных, которые Альянс может развернуть в короткие сроки по мере необходимости.