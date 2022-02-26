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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На юге Украины идут ожесточенные бои, в Киеве полиция и тероборона противодействуют диверсантам, по всей стране ситуация под контролем ВСУ – ОП

И в Киеве, и в его окрестностях ситуация контролируемая, сообщил Подоляк
И в Киеве, и в его окрестностях ситуация контролируемая, сообщил Подоляк
Фото: ЕРА

По состоянию на утро 26 февраля ситуация по всей Украине находится под контролем Вооруженных сил Украины. Об этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил на брифинге, опубликованном в Telegram ОП.

Подоляк сказал, что РФ использовала этой ночью максимальные ресурсы, чтобы нанести максимальные поражения в максимальном количестве украинских городов. 

"Это не произошло. ВСУ вместе с полицией полностью контролируют всю ситуацию и всю территорию государства", – подчеркнул он. 

По данным Подоляка, сильные боевые действия продолжаются на юге страны – в Херсоне, Николаеве, Одессе. Это направление, а также Киев, считается приоритетным для РФ, говорит советник главы ОП. 

"Они хотели там закрепиться, но нет ни одного намека, что им это удалось. И им это не удастся. [...] Киев. Была попытка подтянуть максимальное количество техники и сил ВС РФ. По состоянию на сейчас можем сказать следующее: и в самом городе и в окрестностях Киева контролируемая. В городе есть отдельные диверсионно-разведывательные группы, против которых активно работают представители Нацполиции и территориальной самообороны. В окрестностях Киева активно работают ВСУ", – сообщил Подоляк. 

Он сказал, что ожесточенные бои идут за Мариуполь. Шансов на захват или переход города РФ нет, подчеркнул Подоляк. 

Ситуация в Киеве контролируется на 100%, подчеркнул советник главы ОП в эфире канала "Рада".  

"Да, у нас есть бои. Имеются локальные бои. На Берестейке, например. Где была попытка захватить воинскую часть. Отражен. По любому направлению, где происходит то или иное боеприкосновение, украинские ВС, Нацпол, терроборона одерживают победу. Важно понять, что сегодняшняя ночь показала, что никаких шансов у Российской Федерации нет и точно не будет", – сказал он. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: война в Украине
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