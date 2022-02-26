Украинские военные сбили в зоне ООС российский вертолет и штурмовик Су-25

Украинские пилоты сбили российские Су-25 и Ил-76, с которого пытались высадить десант Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

"Зенитным ракетным комплексом С-300 Воздушных сил ВСУ сбиты две вражеские цели – вертолет и штурмовик Су-25 российских оккупационных войск", – отметили в релизе.

Глава Винницкой областной госадминистрации Сергей Борзов около полуночи 25 февраля написал в Facebook, что военные сбили еще один российский Су-25 около города Калиновка.

В Василькове Киевской области ВСУ ночью сбили российский Ил-76.

"Сейчас продолжаются тяжелые бои в городе Васильков, где оккупанты пытаются высадить десант с воздуха", – отметили в командовании воздушных сил Украины.