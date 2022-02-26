ВСУ сбили российский Ил-76 в Киевской области

Залужный: Это месть за Луганск 2014 года Фото: Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine / Facebook

"Наши силы ПВО сбили Ил-76 с вражеским десантом в районе Василькова. Это месть за Луганск 2014 года. Смерть врагам!" – написал он.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в видеообращении к украинцам, опубликованном 25 февраля, что ближайшая ночь будет тяжелой.

"Скажу откровенно. Эта ночь будет более тяжелой, чем день. Под ударом много городов нашего государства. Чернигов, Сумы, Харьков. Наши ребята, наши девушки на Донбассе, города юга Украины, особенное внимание Киеву. Нельзя потерять столицу", – сказал он.

В ночь с 13-го на 14 июня 2014 года боевики "ЛНР" сбили транспортный самолет ВСУ Ил-76 над луганским аэропортом, погибло 49 украинских военнослужащих. Прокуратура Днепропетровской области квалифицировала событие как террористический акт, уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (создание террористической группы или террористической организации).