За сутки войска РФ повредили не менее 40 объектов гражданской инфраструктуры – МВД Украины

Об этом 26 февраля сообщил советник главы МВД Украины Вадим Денисенко, видеозапись его заявления опубликована на странице правоохранительного ведомства в YouTube.

"Разговоры Путина о том, что он никогда не ведет войну против гражданского населения и украинцы якобы прикрываются живым щитом из женщин и детей, являются абсолютным фейком. Россияне ракетами расстреливают гражданские дома в городе Киев, столице Украины. Более того, в течение минувших суток по меньшей мере 40 объектов гражданской инфраструктуры были повреждены именно российскими войсками и именно российскими военными", – сказал Денисенко.

Утром 26 февраля в многоэтажный жилой дом на проспекте Лобановского в Киеве попал снаряд.

Общественному в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что снаряд попал в район 17–18 этажей. Жителей дома эвакуируют. Погибших, предварительно, нет, но есть пострадавшие.