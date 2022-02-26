За сутки войска РФ повредили не менее 40 объектов гражданской инфраструктуры – МВД Украины

Об этом 26 февраля сообщил советник главы МВД Украины Вадим Денисенко, видеозапись его заявления опубликована на странице правоохранительного ведомства в YouTube.
"Разговоры Путина о том, что он никогда не ведет войну против гражданского населения и украинцы якобы прикрываются живым щитом из женщин и детей, являются абсолютным фейком. Россияне ракетами расстреливают гражданские дома в городе Киев, столице Украины. Более того, в течение минувших суток по меньшей мере 40 объектов гражданской инфраструктуры были повреждены именно российскими войсками и именно российскими военными", – сказал Денисенко.
Утром 26 февраля в многоэтажный жилой дом на проспекте Лобановского в Киеве попал снаряд.
Общественному в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что снаряд попал в район 17–18 этажей. Жителей дома эвакуируют. Погибших, предварительно, нет, но есть пострадавшие.
Утром 24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Россия применяет в том числе реактивные системы залпового огня "Град".
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.
Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил о введении военного положения по всей стране. Верховная Рада утвердила это решение. Президент призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.
По состоянию на вечер 24 февраля, по информации президента, погибло 137 украинских военнослужащих, ранено 316. Но враг, как подчеркнул Зеленский, несет серьезные потери. По данным Офиса президента Украины и Генштаба на утро 26 февраля, за первые двое суток были уничтожены 3,5 тыс. оккупантов, 14 российских самолетов, восемь вертолетов, 102 танка, 536 боевых бронированных машин, 15 пушек и один ЗРК "Бук". 200 россиян взяты в плен.
Вечером 25 февраля Зеленский предупредил, что ночь будет для украинцев тяжелее, чем день. Утром в Офисе президента сообщили: ситуация контролируемая по всей стране.