Российские оккупанты возвращаются домой деморализованными и без техники – Данилов

"По состоянию на 25 февраля в Миллерово Ростовской области прибыло 17 военнослужащих из состава одного из БТГр 163 тп, выполнявшего задания на территории Украины. Личный состав вышеупомянутого БТГр вернулся с территории Украины на территорию РФ в деморализованном состоянии и без боевой техники. После опроса одного из уцелевших военнослужащих службы по контракту отмечается, что их БТГр в ходе ведения наступательной операции понесла большие потери, как в живой силе, так и в боевой технике", – рассказал Данилов.

По его словам, практически все части и подразделения российской 150-й мотострелковой дивизии понесли безвозвратные потери.