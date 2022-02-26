50 стран осудили РФ за вето на резолюцию ООН по войне в Украине

50 стран-членов ООН заявили, что Россия злоупотребила своей властью, наложив вето на резолюцию по войне в Украине Фото: depositphotos.com

"Президент [России Владимир] Путин решил нарушить суверенитет Украины. Президент Путин решил нарушить международное право. Президент Путин решил нарушить Устав ООН. Президент Путин решил сбросить бомбы на Киев, чтобы заставить семьи запихивать свою жизнь в рюкзаки и укрываться на станциях метро. Президент Путин здесь агрессор. Там нет никакого среднего", – говорится в заявлении, которое зачитала посол США Линда Томас-Гринфилд.

По ее словам, Россия злоупотребила своей властью, наложив вето на резолюцию по войне.

"Но Россия не может наложить вето на наши голоса. Россия не может наложить вето на украинский народ. Россия не может наложить вето на свой народ, протестующий против этой войны на улицах. Россия не может наложить вето на Устав ООН. Россия не может и не будет накладывать вето на подотчетность. Мы благодарим государства-члены, подписавшиеся в качестве соавторов этой резолюции, за поддержку Украины и Устава ООН сегодня. Мы вынесем этот вопрос на рассмотрение Генеральной Ассамблеи, где российское вето не действует, и страны мира продолжат привлекать Россию к ответственности", – отметила она.

Заявление было зачитано от имени Албании, Антигуа и Барбуды, Австралии, Австрии, Бельгии, Белиза, Болгарии, Канады, Колумбии, Хорватии, Кипра, Чехии, Дания, Доминиканской Республики, Эстонии, Финляндии, Франции, Грузии, Германии, Греции, Гватемалы, Венгрии, Исландии, Ирландии, Италии, Японии, Кувейта, Латвии, Лесото, Лихтенштейна, Литвы, Люксембурга, Мальты, Микронезии, Черногории, Нидерландов, Новой Зеландии, Северной Македонии, Норвегии, Палау, Польши, Португалии, Республика Корея, Румынии, Словакии, Словении, Испании, Швеции, Украины, Великобритании и США.