50 стран осудили РФ за вето на резолюцию ООН по войне в Украине

"Президент [России Владимир] Путин решил нарушить суверенитет Украины. Президент Путин решил нарушить международное право. Президент Путин решил нарушить Устав ООН. Президент Путин решил сбросить бомбы на Киев, чтобы заставить семьи запихивать свою жизнь в рюкзаки и укрываться на станциях метро. Президент Путин здесь агрессор. Там нет никакого среднего", – говорится в заявлении, которое зачитала посол США Линда Томас-Гринфилд.
По ее словам, Россия злоупотребила своей властью, наложив вето на резолюцию по войне.
"Но Россия не может наложить вето на наши голоса. Россия не может наложить вето на украинский народ. Россия не может наложить вето на свой народ, протестующий против этой войны на улицах. Россия не может наложить вето на Устав ООН. Россия не может и не будет накладывать вето на подотчетность. Мы благодарим государства-члены, подписавшиеся в качестве соавторов этой резолюции, за поддержку Украины и Устава ООН сегодня. Мы вынесем этот вопрос на рассмотрение Генеральной Ассамблеи, где российское вето не действует, и страны мира продолжат привлекать Россию к ответственности", – отметила она.
Заявление было зачитано от имени Албании, Антигуа и Барбуды, Австралии, Австрии, Бельгии, Белиза, Болгарии, Канады, Колумбии, Хорватии, Кипра, Чехии, Дания, Доминиканской Республики, Эстонии, Финляндии, Франции, Грузии, Германии, Греции, Гватемалы, Венгрии, Исландии, Ирландии, Италии, Японии, Кувейта, Латвии, Лесото, Лихтенштейна, Литвы, Люксембурга, Мальты, Микронезии, Черногории, Нидерландов, Новой Зеландии, Северной Македонии, Норвегии, Палау, Польши, Португалии, Республика Корея, Румынии, Словакии, Словении, Испании, Швеции, Украины, Великобритании и США.
Утром 24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель войны – "демилитаризация и денацификация Украины".
Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Россия применяет в том числе реактивные системы залпового огня "Град".
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.
Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил о введении военного положения по всей стране. Верховная Рада утвердила это решение. Президент призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.
25 февраля стало известно об атаках на Киев, в том числе с воздуха, сбитых украинскими ПВО самолете и крылатых ракетах противника, захваченном пленном.
По состоянию на утро 26 февраля российские военные потеряли 14 самолетов, восемь вертолетов, 102 танка, один зенитно-ракетный комплекс "Бук", сообщает Генштаб ВСУ. В Офисе президента говорят о 3,5 тыс. уничтоженных российских военных.
О введении санкций против России заявили, в частности, США, Великобритания, Канада и Евросоюз. Кроме того, ЕС, США, Великобритания и Канада ввели персональные санкции против Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.