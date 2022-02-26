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Украина обратится в Гаагский суд для финансового наказания России за военные преступления – Свириденко

У государства Украина есть все основания для обращения в Международный уголовный суд в Гааге и она будет требовать справедливого наказания для России за военные преступления, заявила Юлия Свириденко
У государства Украина есть все основания для обращения в Международный уголовный суд в Гааге и она будет требовать справедливого наказания для России за военные преступления, заявила Юлия Свириденко
Фото: pravda.com.ua

Министерство экономики и правительство Украины готовят материалы для обращения в Международный уголовный суд в Гааге. Целью его является получение компенсаций от России за последствия военного вторжения, сообщила в своем Facebook вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко.

"Пока наши Вооруженные силы героически отражают атаки врага по всей стране, мы уже работаем над двумя стратегически важными шагами для экономической поддержки Украины. Мы начали процесс фиксации и оценки всех экономических убытков, причиненных в результате нападения Российской Федерации", – рассказала она.

Для этого Министерство экономики уже сотрудничает с лучшими украинскими экономистами Киевской школы экономики, Ukraine Economic Outlook и других экспертных групп. Министерство призывает международных экспертов также подключаться к процессу.

"Для чего это нужно? Первое: после завершения военных действий мы будем обращаться к нашим международным партнерам. Нам нужна финансовая помощь для первоочередного восстановления поврежденной критической инфраструктуры. Второе: у государства Украина есть все основания для обращения в Международный уголовный суд в Гааге. Мы будем требовать справедливого наказания для России за военные преступления", – отметила министр.

Она подчеркнула, что государство-агрессор заплатит не только страшную цену в виде обезвреженной техники и живой силы, но и финансовую цену за взорванные мосты, поврежденные дороги, разбомбленные аэропорты и разрушенные дома украинцев.

"Российская Федерация обязана выплатить компенсации и репарации за все разрушения и убийства, совершенные ею. Агрессор должен нести не только моральную, юридическую, но и финансовую ответственность за свои действия. Украина будет делать все возможное для этого. Работа продолжается", – сказала она.

Свириденко заверила, что вся инфраструктура будет восстановлена, а Украина вернется на путь экономического развития.

"А пока призываю поддерживать ВСУ и верить в победу. Слава Украине!" – добавила она.

https://www.facebook.com/yulia.svyrydenko/posts/6979155492155103

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о так называемой "специальной военной операции" российских войск в Украине. Он заявил, что ее цель – "демилитаризация и денацификация Украины".

После обращения Путина во многих городах Украины, в том числе в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, начали сообщать о звуках взрывов.

Около 5.00 вооруженные силы Российской Федерации атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. По данным советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, Россия применяет реактивные системы залпового огня "Град".

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.

Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил о введении военного положения по всей стране. Верховная Рада утвердила это решение. Президент призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.

По состоянию на вечер 24 февраля, по информации президента, погибли 137 украинских военнослужащих, ранены 316. Но враг, как подчеркнул Зеленский, несет серьезные потери. Известно, что украинские силы сбили семь российских самолетов и несколько вертолетов. Также есть информация о захваченных в плен оккупантах.

О введении санкций против России заявили, в частности, США и Великобритания.

Теги: Министерство экономики, Гаага, преступление, российская агрессия, война в Украине, Международный уголовный суд, финансы, разрушения, суд, репарации, Юлия Свириденко
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