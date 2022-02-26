ООН прогнозирует до 5 млн беженцев из Украины из-за войны

Хан отметил, что они ожидают от 1 до 3 млн беженцев из Украины в Польшу и от 1 до 5 млн беженцев всего во все страны.

Представитель Агентства ООН по делам беженцев Шабиа Мантуо отметила, что уже по меньшей мере 100 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома в Украине после того, как Россия начала полномасштабную войну. Несколько тысяч из них уже нашли убежище в Молдове, Румынии и Польше.