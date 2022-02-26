В Киеве ранения получили 35 человек, в том числе двое детей – Кличко

"К сожалению, в Киеве действуют диверсионные группы. Было несколько столкновений, перестрелки, ранены по состоянию на 6.00 35 человек, в том числе двое детей", – заявил он.

Мэр также призвал жителей Киева оставаться в укрытиях из-за ракетных ударов российских оккупантов. Он добавил, что в столице обустраивают блокпосты, поэтому движение будет ограничено и затруднено.