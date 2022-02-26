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Зеленский о членстве Украины в ЕС: Настал решающий момент, чтобы закрыть многолетнюю дискуссию и принять решение

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Зеленский (на фото) обсудил с Мишелем героическую борьбу украинцев за свое свободное будущее
Зеленский (на фото) обсудил с Мишелем героическую борьбу украинцев за свое свободное будущее
Фото: EPA

Настал решающий момент, чтобы принять решение о членстве Украины в Европейском союзе. Такое мнение в Twitter после разговора с президентом Евросовета Шарлем Мишелем 26 февраля выразил глава Украинского государства Владимир Зеленский.

"Настал решающий момент, чтобы раз и навсегда закрыть многолетнюю дискуссию и принять решение о членстве Украины в ЕС. Обсудил с Шарлем Мишелем дальнейшую действенную помощь и героическую борьбу украинцев за свое свободное будущее", – написал Зеленский.

Предоставить Украине европейскую перспективу и статус страны-кандидата "прямо сейчас" 19 февраля призывал страны Запада глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Зеленский написал пост на фоне полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось утром 24 февраля.

Контекст:

Верховная Рада и Европарламент 16 сентября 2014 года синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме. Стратегический курс на членство Украины в Евросоюзе и НАТО закреплен в Конституции.

Вице-премьер-министр Украины по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина сообщила 22 сентября 2021 года, что Украина выполнила 58% обязательств Соглашения об ассоциации с Европейским союзом.

Теги: Украина, призыв, помощь, Европейский совет, евроинтеграция, Владимир Зеленский, украинцы, президент, Евросоюз, борьба, Шарль Мишель, будущее, членство, ЕС
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