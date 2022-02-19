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Кулеба призвал Запад предоставить Украине европейскую перспективу и статус страны-кандидата

Война на Донбассе закончится тогда, когда Путин поймет, что Украина часть коллективного Запада, отметил Кулеба (на фото)
Война на Донбассе закончится тогда, когда Путин поймет, что Украина – часть коллективного Запада, отметил Кулеба (на фото)
Фото: EPA

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал страны Запада "прямо сейчас" предоставить стране европейскую перспективу и статус страны-кандидата на вступление в ЕС.

Об этом Кулеба сказал 19 февраля в Мюнхене на 5-м Украинском ланче на тему "Безопасность Европы решается в Украине", который транслировался на YouTube-канале Фонда Виктора Пинчука.

"Есть одна вещь, которую Запад может сделать легко, это не стоит ничего, но изменит правила игры – это предоставление Украине европейской перспективы и даже статуса страны-кандидата прямо сейчас. Это политическое решение, но это отправит сигнал народу Украины, что "вы одни из нас" и это отправит сигнал [президенту РФ Владимиру] Путину, что "что бы вы ни делали, мы не оставим Украину", – сказал Кулеба.

По его словам, война на Донбассе закончится тогда, "когда Путин поймет, что Украина – часть Запада, она не посредине, она – часть коллективного Запада".

Контекст:

Верховная Рада и Европарламент 16 сентября 2014 года синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме. Стратегический курс на членство Украины в Евросоюзе и НАТО закреплен в Конституции.

Вице-премьер-министр Украины по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина сообщила 22 сентября 2021 года, что Украина выполнила 58% обязательств Соглашения об ассоциации с Европейским союзом.

Теги: Владимир Путин, война, МИД Украины, Донбасс, Мюнхен, Дмитрий Кулеба, Евросоюз, война на Донбассе, вступ, перспективы, членство, ЕС
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