Кулеба призвал Запад предоставить Украине европейскую перспективу и статус страны-кандидата

Война на Донбассе закончится тогда, когда Путин поймет, что Украина – часть коллективного Запада, отметил Кулеба (на фото) Фото: EPA

Об этом Кулеба сказал 19 февраля в Мюнхене на 5-м Украинском ланче на тему "Безопасность Европы решается в Украине", который транслировался на YouTube-канале Фонда Виктора Пинчука.

"Есть одна вещь, которую Запад может сделать легко, это не стоит ничего, но изменит правила игры – это предоставление Украине европейской перспективы и даже статуса страны-кандидата прямо сейчас. Это политическое решение, но это отправит сигнал народу Украины, что "вы одни из нас" и это отправит сигнал [президенту РФ Владимиру] Путину, что "что бы вы ни делали, мы не оставим Украину", – сказал Кулеба.

По его словам, война на Донбассе закончится тогда, "когда Путин поймет, что Украина – часть Запада, она не посредине, она – часть коллективного Запада".