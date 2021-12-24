Вступление в ЕС поддерживают большнство украинцев – опрос

Если бы в ближайшее время состоялся референдум по вступлению Украины в ЕС, в нем приняли бы участие 69% опрошенных Фото: depositphotos.com

Если бы в ближайшее время состоялся референдум по вступлению Украины в ЕС, в нем приняли бы участие 69% опрошенных. За вступление проголосовали бы 56% всех опрошенных (или 78% участников референдума), против соответственно 26% и 18%.

Инфографика: razumkov.org.ua

Если бы в ближайшее время состоялся референдум по вступлению Украины в НАТО, в нем приняли бы участие 67% опрошенных. За вступление проголосовали бы 48% всех опрошенных (или 70% участников референдума), против – соответственно 33% и 24,5%.

Инфографика: razumkov.org.ua

За вступление в ЕС и НАТО чаще всего намерены голосовать жители западного и центрального регионов по сравнению. Так, за вступление в ЕС намерены голосовать 79,5% жителей запада страны, 59,5% жителей центрального региона, 41% южан и 35% жителей востока (против – соответственно 10%, 20%, 36% и 46%). За вступление в НАТО намерены голосовать 77% жителей запада страны, 49% жителей центрального региона, 31,5% южан и 30% жителей востока (против – соответственно 9%, 28%, 50% и 54%).

Доля тех, кто намерен голосовать за вступление в ЕС, растет от 40% среди тех, кому 60 и более лет, до 73% среди тех, кому меньше 30 лет, а доля тех, кто намерена голосовать за вступление в НАТО – соответственно с 37% до 59%.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 24 ноября по 1 декабря 2021 методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2005 человек в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.