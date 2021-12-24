Вступление в ЕС поддерживают большнство украинцев – опрос

Если бы в ближайшее время состоялся референдум по вступлению Украины в ЕС, в нем приняли бы участие 69% опрошенных. За вступление проголосовали бы 56% всех опрошенных (или 78% участников референдума), против соответственно 26% и 18%.
Если бы в ближайшее время состоялся референдум по вступлению Украины в НАТО, в нем приняли бы участие 67% опрошенных. За вступление проголосовали бы 48% всех опрошенных (или 70% участников референдума), против – соответственно 33% и 24,5%.
За вступление в ЕС и НАТО чаще всего намерены голосовать жители западного и центрального регионов по сравнению. Так, за вступление в ЕС намерены голосовать 79,5% жителей запада страны, 59,5% жителей центрального региона, 41% южан и 35% жителей востока (против – соответственно 10%, 20%, 36% и 46%). За вступление в НАТО намерены голосовать 77% жителей запада страны, 49% жителей центрального региона, 31,5% южан и 30% жителей востока (против – соответственно 9%, 28%, 50% и 54%).
Доля тех, кто намерен голосовать за вступление в ЕС, растет от 40% среди тех, кому 60 и более лет, до 73% среди тех, кому меньше 30 лет, а доля тех, кто намерена голосовать за вступление в НАТО – соответственно с 37% до 59%.
Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 24 ноября по 1 декабря 2021 методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2005 человек в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.
Верховная Рада и Европарламент 16 сентября 2014 года синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме. Стратегический курс на членство Украины в Евросоюзе закреплен в Конституции.
Вице-премьер-министр Украины по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина сообщила 22 сентября 2021 года, что Украина выполнила 58% обязательств Соглашения об ассоциации с Европейским союзом.
Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне аннексии Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.
7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.
В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей. Кулебы, Украина присоединится к НАТО, когда три столицы стран – участниц НАТО изменят свой взгляд. При этом он не назвал их.