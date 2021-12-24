Более 67% украинцев поддерживают вступление Украины в Евросоюз – опрос

Вступление в ЕС и НАТО больше поддерживают жители запада и центра Украины Фото: depositphotos.com

На референдуме о вступлении в Евросоюз 67,1% опрошенных проголосовали бы "за", 21,6% – "против". Остальные респонденты не определились с выбором или не голосовали бы.

На референдуме о вступлении в НАТО 59,2% украинцев проголосовали бы "за", 28,1% – "против". Отказались бы от голосования 1,3% опрошенных, не определились с ответом 11,4% респондентов.

Диаграмма: kiis.com.ua

Вступление в ЕС и НАТО больше поддерживают жители запада и центра Украины (75,5% и 69,5% соответственно). На юге и востоке поддержка евроатлантической интеграции Украины ниже (53,5% и 42,3%).

Диаграмма: kiis.com.ua

Опрос проводился 13–16 декабря методом телефонных интервью, было опрошено 1203 респондента в возрасте от 18 лет, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым и оккупированных территорий Донбасса).

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 3,2% – для показателей, близких к 50%; 2,7% – для показателей, близких к 25%; 2,1% – для показателей, близких к 12%; 1,4% – для показателей, близких к 5%.