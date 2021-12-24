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Более 67% украинцев поддерживают вступление Украины в Евросоюз – опрос

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Вступление в ЕС и НАТО больше поддерживают жители запада и центра Украины
Вступление в ЕС и НАТО больше поддерживают жители запада и центра Украины
Фото: depositphotos.com

В случае проведения референдума о вступлении Украины в Европейский союз и НАТО подавляющее большинство украинцев поддержали бы это решение. Это следует из данных исследования, опубликованных 24 декабря Киевским международным институтом социологии.

На референдуме о вступлении в Евросоюз 67,1% опрошенных проголосовали бы "за", 21,6% – "против". Остальные респонденты не определились с выбором или не голосовали бы.

На референдуме о вступлении в НАТО 59,2% украинцев проголосовали бы "за", 28,1% – "против". Отказались бы от голосования 1,3% опрошенных, не определились с ответом 11,4% респондентов.

Диаграмма: kiis.com.ua
Диаграмма: kiis.com.ua

Вступление в ЕС и НАТО больше поддерживают жители запада и центра Украины (75,5% и 69,5% соответственно). На юге и востоке поддержка евроатлантической интеграции Украины ниже (53,5% и 42,3%).

Диаграмма: kiis.com.ua
Диаграмма: kiis.com.ua

Опрос проводился 13–16 декабря методом телефонных интервью, было опрошено 1203 респондента в возрасте от 18 лет, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым и оккупированных территорий Донбасса).

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 3,2% – для показателей, близких к 50%; 2,7% – для показателей, близких к 25%; 2,1% – для показателей, близких к 12%; 1,4% – для показателей, близких к 5%.

Контекст:

Верховная Рада и Европарламент 16 сентября 2014 года синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме. Стратегический курс на членство Украины в Евросоюзе закреплен в Конституции.

Вице-премьер-министр Украины по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина сообщила 22 сентября 2021 года, что Украина выполнила 58% обязательств Соглашения об ассоциации с Европейским союзом.

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне аннексии Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

Президент США Джо Байден говорил, что российская агрессия не станет препятствием для вступления Украины в НАТО. В то же время, отвечая на вопрос, получит ли Украина план действий для членства в НАТО, он сказал, что "это еще предстоит увидеть" и сначала Украина должна искоренить коррупцию.

По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, Украина присоединится к НАТО, когда три столицы стран – участниц НАТО изменят свой взгляд. При этом он не назвал их.

Теги: НАТО, референдум, соцопрос, евроинтеграция, украинцы, Евросоюз
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