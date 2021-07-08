Украина намерена получить членство в ЕС в течение 10 лет – Шмыгаль

"Украина стремится вступить в ЕС и НАТО в ближайшей перспективе, мы нацелены получить членство в течение 5–10 лет. Важным вопросом европейского будущего Украины является последовательная реализация реформ, над чем мы продолжаем работать и имеем существенные результаты. Конечно, вопрос о вступлении Украины в ЕС зависит не только от нас, но и от 27 других стран", – отметил Шмыгаль.

По его словам, сейчас одной из главных целей Украины является постепенная интеграция во внутренний рынок Евросоюза.

В марте Шмыгаль говорил, что решающее значение для вступления Украины в Европейский союз имеет прогресс в проведении реформ.

8 июля глава Кабмина подчеркнул, что правительство Украины нацелено наращивать темпы евроинтеграционных и евроатлантических реформ в стране.