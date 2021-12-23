Выполнение Украиной обязательств в рамках евроинтеграции Шмыгаль оценил в 61%

"За этот год нам удалось много сделать на евроинтеграционном направлении. Общий прогресс в выполнении соглашения в 2020 году составил 54%, за 2021 год он увеличился на 7% и сейчас составляет 61%", – сказал он.
По словам главы правительства, в текущем году Верховная Рада приняла 37 "евроинтеграционных" законопроектов, а Кабмин одобрил 51 акт, направленный на выполнение Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.
"За этот год нам удалось многое сделать на евроинтеграционном направлении. Начат предметный диалог по обновлению таможенных тарифов, чтобы улучшить доступ украинских товаров на европейские рынки. В этом году мы также активизировали сотрудничество по реализации европейского зеленого курса в Украине", – объяснил Шмыгаль.
Верховная Рада и Европарламент 16 сентября 2014 года синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме.
Стратегический курс на членство Украины в Евросоюзе закреплен в Конституции.
Вице-премьер-министр Украины по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина сообщила 22 сентября 2021 года, что Украина выполнила 58% обязательств Соглашения об ассоциации с Европейским союзом.