Выполнение Украиной обязательств в рамках евроинтеграции Шмыгаль оценил в 61%

"За этот год нам удалось много сделать на евроинтеграционном направлении. Общий прогресс в выполнении соглашения в 2020 году составил 54%, за 2021 год он увеличился на 7% и сейчас составляет 61%", – сказал он.

По словам главы правительства, в текущем году Верховная Рада приняла 37 "евроинтеграционных" законопроектов, а Кабмин одобрил 51 акт, направленный на выполнение Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

"За этот год нам удалось многое сделать на евроинтеграционном направлении. Начат предметный диалог по обновлению таможенных тарифов, чтобы улучшить доступ украинских товаров на европейские рынки. В этом году мы также активизировали сотрудничество по реализации европейского зеленого курса в Украине", – объяснил Шмыгаль.