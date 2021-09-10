Изовитова: Изменения в УПК и сужение прав адвокатов будут означать отказ от принципов евроинтеграции

Лидия Изовитова: Очевидно, что речь идет о призывах вернуться к авторитарному правосудию... когда судом руководит сторона обвинения Фото: ukranews.com

Изовитова привела последние высказывания народного депутата от "Слуги народа", представителя президента в Конституционном Суде Федора Вениславского.

"Дословно он заявил о том, что в действующем УПК существует много возможностей для злоупотреблений и затягивания процесса. Он заявил, что это видно на примере многих резонансных дел, где сторона защиты может затягивать процесс. Уголовный процессуальный кодекс требует усовершенствования, об этом говорят практически все", – процитировала глава САУ слова Вениславского.

Изовитова отметила, что представитель президента развивал эту позицию в интервью СМИ и прямо утверждал, что адвокаты злоупотребляют своими процессуальными правами, чтобы затягивать дела.

"Очевидно, речь идет о призывах вернуться к авторитарному правосудию... когда судом руководит сторона обвинения", – подчеркнула она.

Председатель Национальной ассоциации адвокатов Украины сообщила, что с апреля по июнь 2021 года в советы адвокатов регионов поступило 110 сообщений об обысках и задержаниях адвокатов, а 52 обыска и задержания прошли без информирования об этом советов адвокатов, больше всего таких случаев – 46 – зафиксировано в Киеве и Киевской области. Также она рассказала, что представители советов адвокатов регионов за тот же период 156 раз выезжали на процессуальные действия в отношении их коллег.

"Мы должны представить свою правовую позицию и еще раз инициировать публичную профессиональную дискуссию о необходимости соблюдения стандартов защиты прав человека, независимости адвокатуры и состязательности правосудия", – убеждена Изовитова.

Постоянные нарушения прав адвокатов, а также призывы их сузить создают угрожающую ситуацию, добавила она.

"Звучащие сегодня призывы отказаться от этих основ, стандартов – это фактически отказ от евроинтеграционных принципов, закрепленных в Конституции, и фактически отказ от надлежащей защиты прав наших граждан", – подытожила глава Совета адвокатов Украины.