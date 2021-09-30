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Кулеба: Развитие водородной энергетики может стать серьезным инструментом евроинтеграции Украины

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Кулеба: Поставки водорода потребителям в странах Евросоюза это большой политический проект
Кулеба: Поставки водорода потребителям в странах Евросоюза – это большой политический проект
Фото: EPA

Развитие водородной энергетики может стать серьезным инструментом евроинтеграции Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге 30 сентября, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Нужно думать не только о сегодняшнем дне, но и о завтрашнем. Думать о том, каким образом создать новые возможности для Украины в завтрашнем дне, чтобы укрепить ее энергетическую безопасность, общую безопасность и экономику. Уверен, что такую возможность нам дает водород. Со всех точек зрения, со всех перспектив развитие водородной энергетики в Украине является не просто источником создания альтернативного источника энергии, но и большим политическим европейским проектом, способным кардинально изменить расклад сил и силу альянсов на Европейском континенте. В перспективе, если Украина не упустит своего шанса, – а я лично будут прилагать все усилия, чтобы этого не произошло – например, Украина в отношениях с Германией может занять то место, которое сейчас занимает Россия, когда речь идет о поставках газа", – сказал он.

Кулеба отметил, что не стоит рассматривать водородную энергетику как сугубо экономический проект.

"Водородная энергетика, поставки водорода потребителям в странах Евросоюза – это большой политический проект и очень серьезный инструмент европейской интеграции Украины. Потому что он способен связать неразрывный узел экономики Украины и стран ЕС", – заявил глава МИД.

Контекст:

Еврокомиссия 8 июля 2020 года опубликовала Водородную стратегию для климатически нейтральной Европы и учредила Европейский альянс чистого водорода (European Clean Hydrogen Alliance), в состав которого вошли национальные энергетические и транснациональные компании, научно-исследовательские учреждения, Европейский инвестиционный банк и ведущие энергетические и промышленные компании Европы. Среди ключевых задач альянса – привлечение инвестиций и обеспечение спроса на водород с помощью проектов по декарбонизации энергоемких отраслей промышленности.

К водородному альянсу ЕС присоединился ряд украинских компаний, в том числе НАЭК "Энергоатом" и ОГТСУ.

Благодаря потенциалу в производстве и транспортировке водорода Украина названа приоритетным партнером ЕС в реализации Европейской водородной стратегии и поставке новейшего энергетического ресурса на европейский рынок, сообщал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

В Украине 1 августа вступил в силу закон №810-IX, который предусматривает, в частности, снижение "зеленых" тарифов, ограничение объемов ввода в эксплуатацию новых мощностей возобновляемых источников энергии, введение полной ответственности за "небалансы" для производителей "чистой" электроэнергии с 2022 года (50% в 2021 году) и другие нормы. Указанные меры позволят государству экономить 7 млрд грн ежегодно, считают авторы документа.

Теги: Украина, энергетика, Дмитрий Кулеба, водород
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