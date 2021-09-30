Кулеба: Развитие водородной энергетики может стать серьезным инструментом евроинтеграции Украины

"Нужно думать не только о сегодняшнем дне, но и о завтрашнем. Думать о том, каким образом создать новые возможности для Украины в завтрашнем дне, чтобы укрепить ее энергетическую безопасность, общую безопасность и экономику. Уверен, что такую возможность нам дает водород. Со всех точек зрения, со всех перспектив развитие водородной энергетики в Украине является не просто источником создания альтернативного источника энергии, но и большим политическим европейским проектом, способным кардинально изменить расклад сил и силу альянсов на Европейском континенте. В перспективе, если Украина не упустит своего шанса, – а я лично будут прилагать все усилия, чтобы этого не произошло – например, Украина в отношениях с Германией может занять то место, которое сейчас занимает Россия, когда речь идет о поставках газа", – сказал он.
Кулеба отметил, что не стоит рассматривать водородную энергетику как сугубо экономический проект.
"Водородная энергетика, поставки водорода потребителям в странах Евросоюза – это большой политический проект и очень серьезный инструмент европейской интеграции Украины. Потому что он способен связать неразрывный узел экономики Украины и стран ЕС", – заявил глава МИД.
Еврокомиссия 8 июля 2020 года опубликовала Водородную стратегию для климатически нейтральной Европы и учредила Европейский альянс чистого водорода (European Clean Hydrogen Alliance), в состав которого вошли национальные энергетические и транснациональные компании, научно-исследовательские учреждения, Европейский инвестиционный банк и ведущие энергетические и промышленные компании Европы. Среди ключевых задач альянса – привлечение инвестиций и обеспечение спроса на водород с помощью проектов по декарбонизации энергоемких отраслей промышленности.
К водородному альянсу ЕС присоединился ряд украинских компаний, в том числе НАЭК "Энергоатом" и ОГТСУ.
Благодаря потенциалу в производстве и транспортировке водорода Украина названа приоритетным партнером ЕС в реализации Европейской водородной стратегии и поставке новейшего энергетического ресурса на европейский рынок, сообщал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
В Украине 1 августа вступил в силу закон №810-IX, который предусматривает, в частности, снижение "зеленых" тарифов, ограничение объемов ввода в эксплуатацию новых мощностей возобновляемых источников энергии, введение полной ответственности за "небалансы" для производителей "чистой" электроэнергии с 2022 года (50% в 2021 году) и другие нормы. Указанные меры позволят государству экономить 7 млрд грн ежегодно, считают авторы документа.