"Оператор ГТС Украины" объявил о создании водородной магистрали через Центральную Европу

"Совместная инициатива "Центральноевропейский водородный коридор" направлена на создание водородной магистрали в Центральной Европе для транспортировки водорода из перспективных районов поставки водорода в Украине, которая имеет хорошие условия для производства "зеленого" водорода, через Словакию и Чехию в районы повышенного спроса в ЕС. Водородный коридор позволит транспортировать водород с производственных предприятий к потребителям водорода в Чехии и Словакии", – заявили в ОГТСУ.

В проекте участвуют компании – операторы ГТС четырех стран: EUSTREAM (Словакия), ОГТСУ (Украина), NET4GAS (Чехия) и OGE (Германия).

"Природный газ останется ключевым источником энергии и важным фактором программы по декарбонизации в ближайшие два десятилетия. Тем не менее водород, вероятно, будет играть значительную роль до 2050 года, когда европейская экономика, как ожидается, достигнет углеродной нейтральности", – отметил заместитель генерального директора по развитию и трансформации ОГТСУ Павел Станчак.

Газотранспортные системы Словакии, Чехии и Германии могут быть перепрофилированы для транспортировки водорода, считают организаторы проекта. На данный момент изучаются возможности транспортировки чистого водорода в объеме до 120 ГВт-ч в день, добавили в ОГТСУ.