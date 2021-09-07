Украине необходимы реформы и либерализация энергетического сектора для декарбонизации экономики – гендиректор ДТЭК

Максим Тимченко: Для масштабирования процесса декарбонизации на всю украинскую экономику сегодня критически необходимо создать условия для инвестиций в возобновляемые источники энергии и водородные проекты Фото: пресс-служба ДТЭК

"Украина может сделать свой весомый вклад в декарбонизацию Европы. Для Украины единственный путь достижения амбициозных целей европейского Green Deal — это углубление реформ и либерализация энергетического сектора. Именно сейчас пришло время перейти от политических деклараций к конкретным действиям", — сказал Тимченко.

Он напомнил, что ДТЭК уже стал на путь декарбонизации.

"ДТЭК поставил цель к 2040 году достичь углеродной нейтральности. Однако для масштабирования процесса декарбонизации на всю украинскую экономику сегодня критически необходимо создать условия для инвестиций в возобновляемые источники энергии и водородные проекты", – добавил топ-менеджер.

Для обеспечения технологического фундамента и обмена экспертизой в процессе энергетической трансформации ДТЭК инициировал углубление сотрудничества с Siemens Energy и подписал меморандум о взаимопонимании. ДТЭК уже имеет многолетний опыт сотрудничества с немецкими компаниями, чей опыт и научно-техническая база могут быть ценными для трансформации украинского энергетического сектора, заявил Тимченко.