В Запорожье и Николаеве обезвредили российских диверсантов

С 24 февраля продолжается война в Украине против российских оккупантов Фото: depositphotos.com

Автор видео из Николаева говорит, что диверсантов поймали в одном из подвалов города, откуда они стреляли. Аналогичное видео опубликовал и советник главы МВД Антон Геращенко. Он добавил, что диверсантов совместно задержали полиция и тероборона.

Еще одну группу задержали в Запорожье, видео опубликовали Сухопутные войска. В ролике видно, что их вытащили из машины и положили лицом на землю. Автор видео утверждает, что задержанные диверсанты – чеченцы.