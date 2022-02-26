В СНБО предупредили о вражеских агентах, которые в мессенджерах и соцсетях собирают данные о маршрутах на Киев

У всех авторов групп в соцсетях есть одинаковая особенность – они новые участники и пишут в основном на русском языке, отметили в СНБО Фото: depositphotos.com

Об этом говорится в заявлении аппарата Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, опубликованном 26 февраля.

"Авторы сообщений активно расспрашивают в разных вариациях о том, как добраться до Киева, кто может подвезти с маленьким ребенком в Киев, как добраться из Броваров в Борисполь. У всех авторов есть одинаковая особенность: все они – новые участники, присоединились к группам только с 25 февраля, пишут в основном на русском языке", – отмечается в заявлении.

В СНБО Украины призвали жителей региона быть внимательными к таким пользователям.

"Лица, которые расспрашивают информацию, – это вражеские агенты. Не указывайте маршруты, как и куда добраться и где есть свободные и доступные дороги, – сказано в заявлении. – Если вы увидели вышеприведенные вопросы и убедились, что автор вопроса является новым участником форума, подавайте жалобу админу группы, заглавными буквами в комментариях пишите, что автор опроса – это враг, собирающий информацию".

При этом в СНБО добавили, что мессенджер WhatsApp технически защищен, но "особой бдительности требует информация, публикуемая в группах WhatsApp, особенно тех, которые созданы в последние два-три дня".