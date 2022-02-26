В СНБО предупредили о вражеских агентах, которые в мессенджерах и соцсетях собирают данные о маршрутах на Киев

Об этом говорится в заявлении аппарата Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, опубликованном 26 февраля.
"Авторы сообщений активно расспрашивают в разных вариациях о том, как добраться до Киева, кто может подвезти с маленьким ребенком в Киев, как добраться из Броваров в Борисполь. У всех авторов есть одинаковая особенность: все они – новые участники, присоединились к группам только с 25 февраля, пишут в основном на русском языке", – отмечается в заявлении.
В СНБО Украины призвали жителей региона быть внимательными к таким пользователям.
"Лица, которые расспрашивают информацию, – это вражеские агенты. Не указывайте маршруты, как и куда добраться и где есть свободные и доступные дороги, – сказано в заявлении. – Если вы увидели вышеприведенные вопросы и убедились, что автор вопроса является новым участником форума, подавайте жалобу админу группы, заглавными буквами в комментариях пишите, что автор опроса – это враг, собирающий информацию".
При этом в СНБО добавили, что мессенджер WhatsApp технически защищен, но "особой бдительности требует информация, публикуемая в группах WhatsApp, особенно тех, которые созданы в последние два-три дня".
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Россия применяет в том числе реактивные системы залпового огня "Град".
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.
Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил о введении военного положения по всей стране. Верховная Рада утвердила это решение. Президент призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.
По информации Зеленского враг несет серьезные потери. По данным Офиса президента Украины и Генштаба на утро 26 февраля, за первые двое суток были уничтожены 3,5 тыс. оккупантов, 14 российских самолетов, восемь вертолетов, 102 танка, 536 боевых бронированных машин, 15 пушек и один ЗРК "Бук". 200 россиян взяты в плен.
В результате агрессии РФ погибли 198 украинцев, из них трое детей, ранены 1115 человек (33 ребенка), рассказал 26 февраля глава Минздрава Виктор Ляшко.
В Офисе президента сообщили: ситуация контролируемая по всей стране.
Нардеп от "Евросолидарности" София Федина рассказала 26 февраля, что в Гостомеле (Киевская область) российский спецназ захватил воинскую часть, солдаты переодеваются в форму Нацгвардии Украины. Нардеп призвала военнослужащих ВСУ, теробороны, а также правоохранителей общаться исключительно на украинском языке, чтобы обнаружить врагов, – "не важно, насколько он будет верным и грамотным".