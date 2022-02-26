В Мининфраструктуры призвали украинцев уничтожать метки, которые оккупанты ставят на объектах "Укрзалізниці"

Такие метки, как на дорогах, заметили на объектах "Укрзалізниці" Фото: Укравтодор / Facebook

В ведомстве обнародовали фото таких меток и призвали украинцев сообщать об их появлении в правоохранительные органы.

Так выглядят метки на объектах "Укрзалізниці". Фото: obozrevatel.com

В полиции сообщали, что оккупанты ставят метки на дорогах, и призывали уничтожать их. За последние дни множество таких меток уничтожено, сказано в релизе.

Теперь, по информации Мининфраструктуры, их фиксируют уже и на объектах железной дороги

Для информирования о метках киберполиция создала в Telegram специальный бот @ukraine_avanger_bot.

Чтобы сообщить о такой метке, ее нужно сфотографировать через бот и указать геоокацию.