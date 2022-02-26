Бульвар Шоубиз
 
26 февраля, 2022
 
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Мадонна: Путин нарушил все договоры о правах человека. Мы поддерживаем вас, президент Зеленский! Слава Украине

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Мадонна: Бессмысленное и основанное на жадности вторжение России в Украину должно быть остановлено!
Мадонна: Бессмысленное и основанное на жадности вторжение России в Украину должно быть остановлено!
Фото: ЕРА

Американская певица Мадонна осудила действия президента страны-агрессора РФ Владимира Путина, который 24 февраля отдал приказ о полномасштабном вторжении российский войск в Украину. Свое заявление Мадонна разместила 26 февраля в Instagram.

Певица также выразила поддержку украинскому президенту Владимиру Зеленскому.

"Бессмысленное и основанное на жадности вторжение России в Украину должно быть остановлено! Пожалуйста, пришлите гуманитарную помощь, чтобы помочь миллионам граждан Украины, чьи жизни затронуты этим кризисом в этот самый момент. Путин нарушил все существующие договоры о правах человека. Путин не имеет права пытаться стереть существование Украины. Мы поддерживаем вас, президент Зеленский! Мы молимся за вас и вашу страну! Благослови вас всех", – написала Мадонна.

Певица призвала не ощущать беспомощность перед лицом геополитических действий такого масштаба.

"Есть вещи, которые мы можем сделать", – отметила она. Мадонна завершила свое обращение на русском языке: "Слава Украине. Героям слава!"

Певица проиллюстрировала свой пост роликом, в котором показала, как российские войска стреляют по жилым кварталам, разрушая дома мирного населения, назвала Путина лжецом и сравнила его с диктатором нацисткой Германии Адольфом Гитлером.

Контекст:

Утром 24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель войны – "демилитаризация и денацификация Украины".

Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Россия применяет в том числе реактивные системы залпового огня "Град".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.

Зеленский утром 24 февраля объявил о введении военного положения по всей стране. Верховная Рада утвердила это решение. Президент призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.

25 февраля стало известно об атаках на Киев, в том числе с воздуха, сбитых украинскими ПВО самолете и крылатых ракетах противника, захваченном пленном.

По состоянию на утро 26 февраля российские военные потеряли 14 самолетов, восемь вертолетов, 102 танка, один зенитно-ракетный комплекс "Бук", сообщает Генштаб ВСУ. В Офисе президента говорят о 3,5 тыс. уничтоженных российских военных.

О введении санкций против России заявили, в частности, СШАВеликобританияКанада и Евросоюз. Кроме того, ЕС, США, Великобритания и Канада ввели персональные санкции против Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, война, Мадонна, вторжение, Владимир Зеленский, российская агрессия
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