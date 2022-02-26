Мадонна: Путин нарушил все договоры о правах человека. Мы поддерживаем вас, президент Зеленский! Слава Украине

Мадонна: Бессмысленное и основанное на жадности вторжение России в Украину должно быть остановлено! Фото: ЕРА

Певица также выразила поддержку украинскому президенту Владимиру Зеленскому.

"Бессмысленное и основанное на жадности вторжение России в Украину должно быть остановлено! Пожалуйста, пришлите гуманитарную помощь, чтобы помочь миллионам граждан Украины, чьи жизни затронуты этим кризисом в этот самый момент. Путин нарушил все существующие договоры о правах человека. Путин не имеет права пытаться стереть существование Украины. Мы поддерживаем вас, президент Зеленский! Мы молимся за вас и вашу страну! Благослови вас всех", – написала Мадонна.

Певица призвала не ощущать беспомощность перед лицом геополитических действий такого масштаба.

"Есть вещи, которые мы можем сделать", – отметила она. Мадонна завершила свое обращение на русском языке: "Слава Украине. Героям слава!"

Певица проиллюстрировала свой пост роликом, в котором показала, как российские войска стреляют по жилым кварталам, разрушая дома мирного населения, назвала Путина лжецом и сравнила его с диктатором нацисткой Германии Адольфом Гитлером.