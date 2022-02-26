Война в Украине. Ночью была атакована воинская часть в Винницкой области

"Около 3.00 была попытка нападения на одну из воинских частей НГУ Винницкой области. КПП был обстрелян из гражданского авто, которое приблизилось на большой скорости. Был открыт огонь в ответ", – говорится в сообщении.

Контекст:

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель войны – "демилитаризация и денацификация Украины".

Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Россия применяет в том числе реактивные системы залпового огня "Град".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.

Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил о введении военного положения по всей стране. Верховная Рада утвердила это решение. Президент призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.

25 февраля стало известно об атаках на Киев, в том числе с воздуха, сбитых украинскими ПВО самолете и крылатых ракетах противника, захваченном пленном.

По состоянию на утро 26 февраля российские военные потеряли 14 самолетов, восемь вертолетов, 102 танка, один зенитно-ракетный комплекс "Бук", сообщает Генштаб ВСУ. В Офисе президента говорят о 3,5 тыс. уничтоженных российских военных.

О введении санкций против России заявили, в частности, США, Великобритания, Канада и Евросоюз. Кроме того, ЕС, США, Великобритания и Канада ввели персональные санкции против Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.