Украинские военные отбили атаку российских оккупантов на Киевскую ГЭС – министр энергетики

"Украинские Вооруженные силы во время длительных боев этой ночью защитили Киевскую ГЭС от российских оккупантов. Станция полностью под контролем. Технический персонал покинул убежище и приступил к работе. По состоянию на 8.30 26 февраля Киевская ГЭС работает в штатном режиме. Слава нашим ВСУ!" – написал министр.

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель войны – "демилитаризация и денацификация Украины".

Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Россия применяет в том числе реактивные системы залпового огня "Град".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.

Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил о введении военного положения по всей стране. Верховная Рада утвердила это решение. Президент призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.

25 февраля стало известно об атаках на Киев, в том числе с воздуха, сбитых украинскими ПВО самолете и крылатых ракетах противника, захваченном пленном. Вечером Зеленский предупредил, что ночь будет для украинцев тяжелее, чем день. Утром в Офисе президента сообщили: ситуация контролируемая по всей стране.

С начала нового вторжения и по состоянию на утро субботы, 26 февраля, Вооруженные силы Украины уничтожили 14 самолетов, восемь вертолетов, 102 танка, более 500 бронемашин, 15 пушек и один ЗРК "Бук-1", а также около 3,5 тыс. оккупантов.