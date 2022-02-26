Над Херсоном – украинский флаг. Будем жить – мэр города

"Над Херсоном украинский флаг! Город работает и живет. В 6.30 на линии вышли первые троллейбусы. Успеваем по чуть-чуть даже убирать город. С продуктами и хлебом вопрос решаем, следите за обновлениями информации на официальном сайте горсовета. Водоснабжение – в обычном режиме. Про "воду по часам" – фейк. Все аварии стараемся устранять оперативно", – заверил он.

Колыхаев также рассказал, что за вчерашние сутки в бомбоубежищах Херсона "родились двое здоровых мальчишек". "Наши медики были готовы и все прошло успешно и для мам, и для новых херсонцев", – отметил мэр.