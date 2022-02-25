"Хотите мира вы, а стреляют и бомбят у нас в Украине", "Конченый". В сети ответили Баскову, поддержавшему войну России против Украины

В своей публикации Басков процитировал заявления Путина "о начале специальной военной операции", после которого российские войска обстреляли украинские города, совершив вторжение в суверенное государство.

Басков заявил, что считает войну России в Украине "миротворческой операцией и предотвращением нападения на Россию".

"Это самозащита России и защита ее союзников. Дальше терпеть убийства русскоязычных граждан и наращивание военной и заявленной ядерной инфраструктуры, направленное на наше уничтожение, мы не имеем права, – написал он. – 30 лет беспринципного обмана России Западом завершены. Запад не хочет признавать наши права, а Россия больше никогда не согласится на то, чтобы ее мнение игнорировали, чтобы ее граждан считали людьми второго сорта".

"Боже, какой конченый", – на украинском языке прокомментировал публикацию украинский ведущий Владимир Остапчук. С его мнением уже согласились около 100 тыс. пользователей сети.

"Ты в своем уме? Что вы пишете? Россия напала на Украину, идет полномасштабная война по всей территории Украины! Гибнут люди, взрывают дома! Очнитесь", – ответила Баскову oksana_sopina.

"Николай, смотрите не только российские СМИ, просмотрите, что говорит весь мир", – посоветовали гастролеру фолловеры.

"Ты, Коля, бумажка путинская. Хотите мира вы, а стреляют и бомбят у нас в Украине", – написали пользователи сети.