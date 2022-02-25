Бульвар Шоубиз
 
25 февраля, 2022
 
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"Хотите мира вы, а стреляют и бомбят у нас в Украине", "Конченый". В сети ответили Баскову, поддержавшему войну России против Украины

Басков признался, что в мире россиян считают второсортными людьми
Басков признался, что в мире россиян считают второсортными людьми
Фото: nikolaibaskov / Instagram

Российский певец Николай Басков 25 февраля выступил в поддержку войны, которую страна-агрессор РФ по приказу президента России Владимира Путина развязала в Украине 24 февраля.

В своей публикации Басков процитировал заявления Путина "о начале специальной военной операции", после которого российские войска обстреляли украинские города, совершив вторжение в суверенное государство.

Басков заявил, что считает войну России в Украине "миротворческой операцией и предотвращением нападения на Россию".

"Это самозащита России и защита ее союзников. Дальше терпеть убийства русскоязычных граждан и наращивание военной и заявленной ядерной инфраструктуры, направленное на наше уничтожение, мы не имеем права, – написал он. – 30 лет беспринципного обмана России Западом завершены. Запад не хочет признавать наши права, а Россия больше никогда не согласится на то, чтобы ее мнение игнорировали, чтобы ее граждан считали людьми второго сорта".

"Боже, какой конченый", – на украинском языке прокомментировал публикацию украинский ведущий Владимир Остапчук. С его мнением уже согласились около 100 тыс. пользователей сети.

"Ты в своем уме? Что вы пишете? Россия напала на Украину, идет полномасштабная война по всей территории Украины! Гибнут люди, взрывают дома! Очнитесь", – ответила Баскову oksana_sopina.

"Николай, смотрите не только российские СМИ, просмотрите, что говорит весь мир", – посоветовали гастролеру фолловеры.

"Ты, Коля, бумажка путинская. Хотите мира вы, а стреляют и бомбят у нас в Украине", – написали пользователи сети.

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о так называемой "специальной военной операции" российских войск в Украине. Он заявил, что ее цель – "демилитаризация и денацификация Украины".

После обращения Путина во многих городах Украины, в том числе в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, начали сообщать о звуках взрывов.

Около 5.00 вооруженные силы Российской Федерации атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. По данным советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, Россия применяет реактивные системы залпового огня "Град".

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.

Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил о введении военного положения по всей стране. Верховная Рада утвердила это решение. Президент призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.

По состоянию на вечер 24 февраля, по информации президента, погибли 137 украинских военнослужащих, ранены 316. Но враг тоже несет серьезные потери. По состоянию на 25 февраля уничтожено 80 танков, семь вертолетов, 10 самолетов, 20 крылатых ракет и более 100 автомобилей. Также уничтожено более 2800 человек личного состава вооруженных сил РФ.

О введении санкций против России заявили СШАЕвросоюзКанада и Великобритания.

Теги: Владимир Путин, Украина, война, вторжение, российская агрессия, Николай Басков
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