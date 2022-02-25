Приянка Чопра, Мэй Маск, Шеннэн Доэрти и другие. Мировые знаменитости выступили против войны РФ с Украиной

Индийская актриса Приянка Чопра в Instagram призвала мир помочь Украине.

"Ситуация, которая разворачивается в Украине, ужасает. Невинные люди, живущие в страхе за свою жизнь и жизнь своих близких, пытаясь сориентироваться в неопределенности ближайшего будущего, – заявила она. – Трудно понять, как в современном мире это могло перерасти в такую катастрофу, но это важный момент, который отразится на всем мире. В этой зоне боевых действий живут невинные жизни. Они такие же, как ты и я".

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Мать основателя американских компаний SpaceX и Tesla Илона Маска, модель и писательница Мэй Маск в Instagram заявила о своей поддержке Украине. Она также разместила фото, которые были сделаны во время ее визита в Киев в 2021 году.

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Дочь голливудских актеров Алека Болдуина и Ким Бейсингер, модель, актриса и блогер Айленд Болдуин заявила в Instagram оказать посильную помощь украинцам.

"Это снимки, сделанные в Украине. Мое сердце болит, и, как и большинство, я чувствую себя беспомощной. Я даже не знаю, как начать помогать хоть чем-то. Если у вас есть какие-либо ссылки, пожалуйста, поделитесь в комментариях", – написала она.

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Американская актриса Шеннэн Доэрти в Instagram разместила заявление, в котором

"Я не могу поверить, что знаменитости и влиятельные лица публикуют сообщения о своем последнем достижении или новейшей сумке, когда убивают детей, отцов, матерей, сыновей, дочерей. Хотя я понимаю, что есть предел того, на что способны социальные сети, но я также думаю, что они могут сделать гораздо больше, чем просто быть платформой для самолюбования. Украина, я молюсь за тебя", – написала актриса.