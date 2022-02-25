Приянка Чопра, Мэй Маск, Шеннэн Доэрти и другие. Мировые знаменитости выступили против войны РФ с Украиной

Индийская актриса Приянка Чопра в Instagram призвала мир помочь Украине.
"Ситуация, которая разворачивается в Украине, ужасает. Невинные люди, живущие в страхе за свою жизнь и жизнь своих близких, пытаясь сориентироваться в неопределенности ближайшего будущего, – заявила она. – Трудно понять, как в современном мире это могло перерасти в такую катастрофу, но это важный момент, который отразится на всем мире. В этой зоне боевых действий живут невинные жизни. Они такие же, как ты и я".
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Мать основателя американских компаний SpaceX и Tesla Илона Маска, модель и писательница Мэй Маск в Instagram заявила о своей поддержке Украине. Она также разместила фото, которые были сделаны во время ее визита в Киев в 2021 году.
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Дочь голливудских актеров Алека Болдуина и Ким Бейсингер, модель, актриса и блогер Айленд Болдуин заявила в Instagram оказать посильную помощь украинцам.
"Это снимки, сделанные в Украине. Мое сердце болит, и, как и большинство, я чувствую себя беспомощной. Я даже не знаю, как начать помогать хоть чем-то. Если у вас есть какие-либо ссылки, пожалуйста, поделитесь в комментариях", – написала она.
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Американская актриса Шеннэн Доэрти в Instagram разместила заявление, в котором
"Я не могу поверить, что знаменитости и влиятельные лица публикуют сообщения о своем последнем достижении или новейшей сумке, когда убивают детей, отцов, матерей, сыновей, дочерей. Хотя я понимаю, что есть предел того, на что способны социальные сети, но я также думаю, что они могут сделать гораздо больше, чем просто быть платформой для самолюбования. Украина, я молюсь за тебя", – написала актриса.
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Около 5.00 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о "специальной военной операции" российских войск в Украине. Он заявил, что ее цель – "демилитаризация и денацификация Украины".
После обращения Путина во многих городах Украины, в том числе в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, начали сообщать о звуках взрывов.
Около 5.00 вооруженные силы Российской Федерации атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. По данным советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, Россия применяет реактивные системы залпового огня "Град".
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.
Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил о введении военного положения по всей стране. Верховная Рада утвердила это решение. Президент призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.